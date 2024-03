Marija Šerifović svom je sinčiću dala da izabere: 'Hoćeš li ostati kući ili ideš sa mnom u Zagreb?'

Šapnut ću da ne čuje baka, hoćeš da ostaneš kući ili da te vodim u Zagreb, govorila je nježno Marija Šerifović (39) svom sinčiću. Pjevačica je u prosincu postala majka, a od tada redovito dijeli trenutke koje provodi sa sinom Marijom. Nakon slatkog 'tepanja' i nadimaka koje je imala za malenog, pjevačica ga je u jednom trenutku pitala s kim bi radije proveo vrijeme.

Na društvenoj mreži Instagram pjevačica je pokazala kako provodi vrijeme sa sinom. Odmarali su na krevetu, a ona mu je cijelo vrijeme davala slatke nadimke. U jednom trenutku mu je ljubila nogice pa se našalila kako 'smrde'.

Foto: Instagram

Šerifović će uskoro imati veliki koncert u zagrebačkoj Areni pa je malenog sinčića pitala s kim bi radije bio 8. ožujka.

- Šapnut ću da ne čuje baka. Hoćeš da ostaneš kući ili da te vodim u Zagreb? - pitala ga je Marija.

Foto: Instagram

Kasnije ga je primila u naručje i pokazala kako uživa u majčinstvu.

Prisjetimo se, srpska pjevačica je krajem prosinca prošle godine dobila dijete pomoću surogat majke u Los Angelesu. Cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti. O želji da ima dijete govorila je ranije u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je tad.

Foto: Edvin Kalić i Miomir Milić