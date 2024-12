Marija Šerifović objavila dirljivu fotografiju sa sinom: 'Iza mene je godina prepuna novih lekcija'

Srpska pjevačica Marija Šerifović objavila je dirljivu fotografiju na svom Instagramu sa svojim sinom, a uz objavu je dodala i pjesmu 'It's the Most Wonderful Time of the Year' Andyja Williamsa.

- Iza mene je godina puna izazova i novih lekcija. Iza mene je godina u kojoj sam i službeno naučila što je ljubav i što znači voljeti. Konačno je sve na svom mjestu. Turneja 'Dolazi ljubav' vodila nas je kroz Zagreb, Rijeku, Osijek, Slavonski Brod, Sarajevo, Tuzlu, Podgoricu, Skoplje, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Düsseldorf... Uspomene koje ću pamtiti zauvijek!!! Hvala vam što ste tu i što starite skupa sa mnom. Hvala mojoj obitelji i prijateljima što su bili tu. Pored vas se zaista može mirno spavati. Idemo naprijed jednako vrijedno, jednako pošteno, prema svijetu i ljudima. Voli vas sve Sheky! Sretna Nova godina - napisala je pjevačica i eurovizijska zvijezda.

Objava je u kratkom vremenu prikupila više od 38 tisuća oznaka 'sviđa mi se', a u komentarima joj se javila i regionalna zvijezda Aleksandra Prijović koja je stavila emotikon srca. Na to joj je Marija odgovorila emotikonom poljupca.

Foto: Hrvoje Skočić/ Extra FM

Podsjetimo, Marijin sin rođen je u klinici u Los Angelesu 2. prosinca 2023. godine.

Vlasnica hitova 'Molitva', 'Svoja i tvoja', 'Dobar vam dan', 'Moj grad' i drugih ponovno će zapjevati zagrebačkoj publici. Pjevačica je najavila konceptualni koncert naziva 'Druga strana ploče' u Lisinskom 30. siječnja.