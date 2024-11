Marija Šerifović najavila novi koncert u Lisinskom: 'Svoje pjesme neću pjevati...'

Nakon što je u sklopu regionalne turneje "Dolazi ljubav" napunila Arenu Zagreb i dvorane u Slavonskom Brodu, Rijeci i Osijeku, pjevačica moćnog vokala i pop zvijezda Marija Šerifović najavljuje prvi koncert u Hrvatskoj u sklopu glazbenog projekta "Druga strana ploče".

- Nadam se da ću vam ovom najavom uljepšati vikend na najbolji mogući način. Došlo je vrijeme da moj omiljeni projekt otputuje izvan Beograda, tako da 30. siječnja 2025. svira u zagrebačkom Lisinskom. Imala sam raznorazne upite ljudi, javljali su mi se obožavatelji koji znaju da je Extra FM organizator mojih koncerata na turneji "Dolazi ljubav" pa je bilo jasno da će i ovo biti naš zajednički projekt - najavila je Marija putem Extra FM radija.

Radi se o posebnom koncertnom programu u pratnji simfonijskog orkestra, kojeg je Marija krojila prema svojoj duši i sastavljala od pjesmama koje ona privatno voli.

Foto: Hrvoje Skočić/ Extra FM

- Putovala sam prije šest-sedam godina na nekoj dugoj relaciji, tipa Zagreb-Mostar. Sjećam se da sam se baš dugo vozila i bilo je naporno. Tada sam baš puno nastupala i nekad mi nije do pjesme, nekad mi se moje pjesme ne pjevaju. I rekla sam sebi da ću osmisliti nešto gdje ću pjevati ekskluzivno i isključivo samo ono što ja volim. Desetci tisuća ljudi slušali su to uživo u Beogradu i Novom Sadu, a ja sam u sve ušla s mišlju: "Ako se to nekom dopadne, sjajno, ako ne, onda ću sve lijepo platiti" - objasnila je pop zvijezda.

Zagreb će tako premijerno uživati u obradama Marije Šerifović, a na popisu pjesama zasigurno će se naći i neki od hitova Olivera Dragojevića, kojeg smatra najvećim hrvatskim glazbenim velikanom.

Foto: Hrvoje Skočić/ Extra FM

- Neće biti mojih pjesama, jedino ako sam baš ekstremno raspoložena ili ako se ne mogu osloboditi od publike koja baš traži nešto moje. Ljudi osjećaju koliko je ovo blisko mojoj duši i koliko uživam u tome pa je samim time i njihov užitak sve ljepši. Ovaj projekt me zapravo približio publici i s njima sam podijelila neke emocije koje ranije nisam, otvorila sam im dušu na dva sata - priznala je.