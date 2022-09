Marija Šerifović progovorila o incidentu: 'Ne mogu reći da se kajem, ali ne bih mijenjala to'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (37) uoči snimanja nove sezone showa 'Zvezde Granda' progovorila je o svom bijesnom ispadu usred Beograda.

- Ne mogu reći da se kajem. Da mi je žao što sam nekoga probudila, jest. Ali, rekla bih i da ste svi vi ovdje ljudi od krvi i mesa, imate dušu, organe, emociju, pa netko to ispoljava ovako ili onako - kazala je Šerifović za Novu.rs.

- Je li primjereno, sigurno nije, ali nikada ne bih mijenjala nijedan svoj najiskreniji pokret ili potez za bilo što neiskreno, falš, fejk. To sam ja, to je to - dodala je.

- Ako sam nekoga probudila, ispričavam se. Ispričavam se mom automobilu, mojim prijateljima, jer smo se svađali svi cijelu noć - poručila je.

Podsjećamo, snimka bijesnog ispada srpske pjevačice Marije Šerifović u centru Beograda krajem kolovoza proširila se društvenim mrežama. Srpski mediji su pisali kako je do sukoba došlo zbog ljubomore.

- Marija je bila sa prijateljicom i partnericom u svom automobilu. Sve je bilo u redu do trenutka kada je partnerica priznala prevaru. Tada je Šerifović poludjela. Izgubila je kontrolu, zaustavila je vozilo da ne bi napravila prometnu nesreću i počela histerizirati - rekao je tada izvor za Kurir.

