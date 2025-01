Marija Šerifović zbog velikog je interesa najavila novi koncert u Zagrebu: 'Pronašli smo datum!'

Zagreb je u četvrtak navečer imao priliku po prvi put čuti "onu pravu" Mariju Šerifović. Pop zvijezda održala je u rasprodanoj dvorani Vatroslava Lisinskog koncert pod nazivom "Druga strana ploče", tijekom kojeg je publici sa svojim moćnim vokalom izvela svjetske i regionalne hitove njezinih kolega, pjesme koje s užitkom pušta u svoja četiri zida.

- Ovu priču prezentirali smo u Beogradu prije nekoliko godina i želja mi je bila da s tim dođemo u Zagreb. Ovo je Marija koju niste još imali priliku čuti. Dala sam si za pravo da večeras u prvom planu ne budu moje pjesme, već one koje su za moju dušu. Bila sam malo skeptična oko koncerta, nismo imali baš puno vremena za pripremu, ali uz vas vidim da nema straha, ispunili ste mi srce - priznala je Marija.

Na set listi su se tako našle pjesme "Just the way you are", "The show must go on", "Shape of my heart", ali i "Bože brani je od zla", "Nokturno", "Uspori malo sudbino' te brojne druge. Specijalni glazbeni gost bio je sve popularniji Matija Cvek, koji je izveo hitove "Feel" i "Wonder", a potom s Marijom njihov duet "Pola sunca".

- Razmišljala sam o gostima, trebam li dovesti nekog. I onda kada sam trebala odlučiti tko će to biti, odlučila sam se za Matiju. On je toliko vedar, divan i talentiran, a u zadnjih godinu dana ne spava noću, kao ni ja - ispričala je Marija, koja je dobila sina, dok je Cveku u život stigla kćerkica.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Večer ispunjena glasom eurovizijske pobjednice, jednog od najboljih na ovim prostorima, emocijama i evergreenima domaće i svjetske glazbene scene rezultirala je oduševljenjem u publici koja je Mariju nakon svake izvedbe nagrađivala gromoglasnim aplauzima. Njezini obožavatelji pokazali su da im se itekako sviđa "Druga strana ploče" omiljene im pjevačice, stoga je Marija najavila još jedno druženje u Lisinskom.

- Ovaj smo koncert stvarno brzo rasprodali i krenula su pitanja oko novih datuma. Menadžment mi je rekao da je dvorana za ovu godinu puna sve do rujna, ali... Uspjeli smo pronaći još jedan termin za vas! Stoga se u Lisinskom s mojim omiljenim pjesmama vidimo i 19. svibnja - otkrila je Marija za Extra FM.

Svi koji žele biti dio najavljenog glazbenog spektakla, svoje ulaznice mogu osigurati putem sustava upad.hr.

Zagreb: Koncert Marije Šerifovic u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL