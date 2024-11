Marija u 'Večeri za 5' osvojila 36 bodova: 'Meso je prepečeno, a krumpir nedovoljno pečen...'

Poduzetnica Marija Klarić ugostila je protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 36 bodova, devetke su joj udijelile Katarina i Kristina. Nermin je dao desetku, a Iva osam bodova - objasnila je da je meso prepečeno, a krumpir iz predjela nedovoljno pečen.

Pripravu večere Marija je započela desertom kojeg je nazvala 'Đuro torta'. "Đuro je neki hit", komentirala je Kristina. "U desertu vidim sir i naranču", konkretniji je bio Nermin. Bio je u pravu što se tiče naranče, no ne i sira. Torta od naranče, čokolade i oraha bila je poslastica na koju se Marija odlučila. Desert je nazvala po svojoj majci Đurđici.

Uslijedila je priprava glavnog jela nazvanog 'I na žlicu i na vilicu'. "Pada mi napamet da bi moglo biti varivo sa carskim mesom", komentirala je Iva. "Ovdje ide i na žlicu i na vilicu moglo bi biti carsko s grahom možda", dodao je i Nermin.

Za glavno jelo Marija je spravila grah kao prilog i carsko meso u pećnici. Za kraj, spravila je domaćica predjelo 'Kratko, ali slatko' - i to uz pomoć svoje kćerkice Hrvatine. "Slani muffini od sira, vrhnja i krumpira", najavila je Hrvatina predjelo koje je sama probala nakon što ga je pronašla na internetu.

Nakon što su dame spravile predjelo, Marija se okrenula pripremi za dolazak gostiju. Ekipi je domaćica za aperitiv ponudila sok od kruške, višnjicu, liker i domaće šljivovicu i krušku. "Lijepo nas je dočekala, srdačno, veselo, sve nas je opustila odmah na početku", pohvalila je Katarina domaćicu na dočeku. "Izgledala je opušteno", dodala je Iva. "Višnja je bila prefinog okusa, mama Đurđa radi jako dobre aperitive", zaključila je Katarina.

Prvo je pred kandidate stiglo predjelo naziva 'Kratko, ali slatko'. "Izgledalo je malo obično, mogla se potruditi oko dekoracije, ali nije to umanjilo dojam. Krumpir nije bio dovoljno pečen", komentirala je Iva izgled predjela. "Bilo je jako fino, još bolje jer smo shvatili da je to radila njezina kćer, jako lijepa gesta", dodala je Kristina. Uz muffine, poslužila je Marija i suhomesnate proizvode.

Glavno jelo iduće je stiglo pred kandidate - grah i carsko meso stiglo je pred kandidate, a za Nermina je posebno servirana piletina. "Grah je bio ok, a meso prepečeno i tvrdo dosta", komentirala je glavno jelo Iva. "Piletina je bila ok, slano po mom ukusu, a grah pomalo slatkast", dodao je Nermin.

Za kraj, stigla je 'Đuro torta'. "Desert mi se najviše vizualno svidio, bio je lijepo dekoriran, podsjetio me na bakine torte koje je radila, baš klasični starinski kolač", zaključila je Marija. "Mislila sam da će biskvit biti suh, ali zapravo je bio baš sočan", dodala je Iva. "Bilo mi je top, naranča i čokolada - pun pogodak", zaključila je o desertu Kristina.



Ekipi je za kraj udijelila poklone, a potom je za kraj Marija zapjevala uz pratnju kolege Ivice Butorca. "Mislim da Marija treba biti ponosna na ono što je napravila danas", zaključila je Katarina. "Kad je zapjevala, bio mi je šok, naježila sam se", složila se i Kristina dok je domaćica za kraj otpjevala 'Konobo moja'.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.