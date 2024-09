Marija Vukašina predstavljat će Hrvatsku na prestižnom izboru ljepote 'Beauty of the World'!

Hrvatska predstavnica Marija Vukašina, priprema se za sudjelovanje na prestižnom svjetskom izboru ljepote 'Beauty of the World 2024', koji će se ove godine održati u Kini. Događaj će okupiti predstavnice iz 45 zemalja svijeta i trajat će od 19. do 30. rujna, a finalni dio natjecanja odvijat će se od 30. rujna do 5. listopada u luksuznom resortu Jiuzhaigou, uz dodatne posjete Pekingu.

Foto: Instagram

Marija Vukašina, koja već ima iskustvo u međunarodnim natjecanjima, istaknula je kako se intenzivno priprema za izbor u Kini.

- Moje pripreme su vrlo intenzivne. Svakodnevno vježbam hodanje i poziranje, a posebno se fokusiram na usavršavanje engleskog jezika, jer su intervjui jedan od ključnih dijelova natjecanja - kazala je Marija.

Poseban naglasak u pripremama stavljen je na dizajn nacionalnog kostima, u kojem će Marija ponosno predstavljati Hrvatsku.

- Ove godine sam i sama sudjelovala u dizajnu nacionalnog kostima, koji je kombinacija modernog i tradicionalnog s detaljima paške čipke. Kostim je sašila Andrea Morell, a vjerujem da će ostaviti poseban dojam na žiri i publiku - dodala je Marija.

Foto: Privatni album

Osim nacionalnog kostima, Marija će na finalu nositi i elegantne večernje haljine iz ateliera Glam4u. Događaj će dodatno obogatiti nastup poznatog švedskog pjevača Bossona, koji je stekao svjetsku popularnost pjesmom 'One in a Million' iz filma 'Miss Congeniality'.

Marija također naglašava kako je izuzetno motivirana da ostvari veliki uspjeh na ovom natjecanju te da joj je velika želja izgraditi karijeru u Kini.

- Kina je fascinantna zemlja, a prošlogodišnji posjet mi je dao uvid u bogatu kulturu i tradiciju. Ovog puta se posebno veselim posjetu Kineskom zidu i luksuznom Jiuzhaigou planinskom resortu - istaknula je Marija.

Unatoč intenzivnim pripremama, Marija uspijeva uskladiti svoje studentske obaveze na Effectusu, gdje studira pravo i financije, te planira nastaviti obrazovanje nakon natjecanja. Ujedno se nada da će njezin uspjeh inspirirati mlade djevojke diljem svijeta da slijede svoje snove.