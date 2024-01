Marijan i Patty iz 'Ljubav je na selu': 'U Hrvatsku se više ne vraćamo, ovdje nam je lijepo'

Marijan Cerovac iz Buzeta sudjelovao je u 13. sezoni 'Ljubav je na selu', a nije pronašao sreću s nijednom od svojih kandidatkinja. Ipak, na stranici za upoznavanje našao je Tajlanđanku Naranphat Cerovac Madarat zvanu Patty kojom se oženio pred RTL-ovim kamerama.

- Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave - ispričao je Marijan za RTL.

Foto: RTL

Nakon što su se ponovno sreli, Patty je došla na njegovo imanje, ali zbog korone je otputovala na Tajland kako bi bila sa svojom djecom. Zahvaljujući popularnom showu Patty se vratila u Buzet na Marijanov rođendan. Par se tijekom snimanja 13. sezone showa 2020. godine i vjenčao te im je na svadbi bila voditeljica Anita Martinović.

Foto: RTL

Marijan je prodao svoju kuću u Buzetu i odselio s Patty na Tajland.

- Patty i ja smo super. Supruga je jako zadovoljna jer sam je vratio kući. Živimo u prekrasnom tajlandskom gradu Nakhon Sawanu. U Hrvatsku se više ne vraćam. Majka mi je umrla pred par mjeseci i ja tamo više nemam nikoga. Ovdje mi je super, hrana je jako jeftina, vrijeme je predivno, a jedini je problem što je u ovo doba godine jako vruće, pa uvijek idemo negdje gdje je klimatizirano. Uvečer gotovo svakoga dana padne malo kiše pa ne moram zalijevat vrt i ruže. Ovdje smo kupili kuću, automobil i dva skutera jer je u gradu puno lakše pronaći parking kada idemo u šoping - rekao je Marijan prošle godine za istarski.hr.

Patty je aktivna na društvenim mrežama pa povremeno dijeli videe i fotografije s Marijanom te se može vidjeti koliko uživaju u zajedničkom životu.