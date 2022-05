Marijana Mikulić iselila iz stana u kojem je bila sedam godina

Glumica Marijana Mikulić (40) s obitelji se seli iz zajedničkog stana na Trešnjevci u kojem je provela sedam godina jer je sa suprugom kupila kuću u istom kvartu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mi smo stan uredili za sebe, tu smo namjeravali ostati do daljnjega. Živimo na Trešnjevci otkako smo se oženili. Muž još otprije, ja otkako sam se udala. Tu su nam se rađala djeca, tu su napravili svoje prve korake, išli u školu i tako smo i zavoljeli ovaj kvart i tako smo s vremenom ovdje uspjeli kupiti stan. Kako smo ga pomalo uređivali, teška srca smo se odlučili prodati ga - rekla je glumica za RTL.hr i objasnila da je razlog njen najmlađi sin, koji je smješten na spektar autizma i zbog toga treba više prostora za razvoj kao što je dvorište s trampolinom.

- Terapeuti su nam rekli kako bi bilo dobro da to sve imamo, a to je u stanu nemoguće. Vijećali smo što napraviti. Htjeli smo ostati u kvartu zbog druge djece i onda smo slučajno naišli na kućicu koja se prodaje i ima lijepo dvorište. Teškog srca je pala odluka. No, kako bismo mogli kupiti kuću, morali smo prodati stan. Sve smo već dogovorili i za kuću i za stan, kredit nam je odobren, a sada je pred nama faza selidbe - ispričala je Marijana.

Radovi na kući još uvijek traju, ali se Marijana za vikend iselila iz stana te su za sada uselili u privremeni smještaj gdje će biti dok se radovi ne dovrše.

Najčitaniji članci