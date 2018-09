Marijana Mikulić je 'spremna': Promijenila frizuru za rodilište

I tako ja sad iz tjedna u tjedan obavim iznova sve, "nek' sam spremna" Al nakon sveg "drž, ne daj, miruj, pazi, lezi" malom se izgleda više ne žuri toliko 🤷‍♀️ Je da sad već više ne hodam, nego se doslovno kotrljam, Al nek smo mi to izgurali do kraja, i nek sam ja spremna, pa kad god došo dobrodošo! 🤰👶🙏❤️ . . #9months #pregnant #pregnancylife #hugebelly #waiting for a #babyboy #bigmama #momsofinstagram #actress #actresslife #zenamajkaglumica

