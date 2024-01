Marijana Mikulić osvrnula se na 2023. godinu: 'Prijateljstva su nekako nestala s dijagnozom...'

Povodom dolaske Nove godine, mnogi su se osvrnuli na sada već prošlu 2023. te podijelili na društvenim mrežama što im je obilježilo godinu. Glumica Marijana Mikulić (42) otkrila je da je zbog dijagnoze najmlađega sina izgubila neke prijatelje.

- Svega je bilo. Uspona, padova, privatno i poslovno skokova do neba i padova na dno. Mnogo je odnosa i onog što sam smatrala prijateljstvima nekako nestalo s dijagnozom, a 2023. je to dobro pomela do kraja. Lagala bih kad bih rekla da nije bilo bolnih rezova. Ali vjerujem da je sve kako treba biti. Uvijek je tako - napisala je glumica na svom Instagramu.

- Mnogo je toga na čemu imam biti zahvalna. Mnogo je toga što mi nije jasno. Ali jasno je onom koji me vodi, onom koji upravlja mojim putevima i stazama. I znam da On sve radi kako je najbolje za mene. A moje je samo da Mu vjerujem. Zahvalna na svemu i svima. Želim svima svega što si sami žele. A moje srce iznad svega želi mira i ljubavi u cijelom svijetu, sa konačno svi ratovi prestanu i da sva Dječja srca budu sretna - zaključila je.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Već je prethodno progovorila o dijagnozi svoga sina, u podcastu glumice Lana Gojak Bajt (40) kada je pričala o izazovima s kojima se susreće u odgajanju trojice dječaka.

Marijana je vrlo otvoreno podijelila i s čime se sve susreće kao majka djeteta iz spektra autizma. Kada je najmlađi sin Jaki (5) imao 18 mjeseci primijetila je da se nešto čudno događa.

- Nije puno govorio, ali nisam se na to obazirala jer ni starija dva sina nisu rano krenula pričati. Odjednom je onda prestao govoriti, apsolutno, nije nikoga gledao u oči i mene je to skroz oduzelo - ispričala je Marijana koja se nakon toga odmah obratila doktorima.

- Naravno, sve se čekalo mjesecima i cijeli je proces trajao preko godinu dana - objasnila je dodajući da se Jaki krenu otvarati opet lagano, počeo je s vježbama i terapijama.

Foto: Instagram/Marijana Mikulić

- Srećom, naučio je neke stvari i u njega nema nazadovanja. Stalno napreduje i nadam se da će jednoga dana biti samostalan - rekla je glumica koja je savjetovala svim roditeljima da čim posumnjaju na nešto odu doktorima.