Marijana Mikulić pohvalila se fotkama s Rozginog koncerta

Mame imaju slobodno. S obzirom da zajedno imamo jedanaestero djece, zaslužile smo. Fotke nisu neke, ali naše raspoloženje je, napisala je glumica Marijana Mikulić (41) te se zahvalila Jeleni Rozgi (45) na spektaklu u zagrebačkoj Areni.

Objavila je fotografije te snimku s prijateljicom, koje otkrivaju dio atmosfere s koncerta.

Mikulić je za tu prigodu odjenula traperice, crvenu majicu bez rukava te kožnu jaknu, a cijelu kombinaciju upotpunila je torbicom te crvenim ružem. Prijateljica se pak odlučila za crnu usku suknju te sivu majicu.

Inače, Marijana je u četvrtak bila na zagrebačkom prosvjedu osoba s invaliditetom. Na Markovu trgu gurala je ogradu s još nekolicinu ljudi.

- Kad sam vidjela tog čovjeka u kolicima kako je krenuo gurati ogradu i policajce koji su tu da štite sve nas... Ja znam da oni samo rade svoj posao... ponijele su me emocije. Počela sam plakati, kao, idemo sad svi to gurati jer on to gura. Nije on tu došao jer nema što pametnije raditi u životu. Tu su ljudi došli zato što su očajni - objasnila je glumica prilikom gostovanja u RTL Danas.

Dodala je kako je došla podržati prosvjed jer je smatrala da je to njezina dužnost:

- Zato što sam i sama majka djeteta s poteškoćama.

