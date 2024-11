Mariji Šerifović prije koncerta u Osijeku stiglo 'XXL' iznenađenje

Večeras u osječkoj dvorani Gradski vrt zapjevat će Marija Šerifović (40). Srpskoj pjevačici uoči koncerta u sklopu regionalne turneje 'Dolazi ljubav', cvjećar Slaven Pavlović pripremio je posebno iznenađenje. Svojom toplom gestom pohvalio se na društvenim mrežama.

- Tradicija koju sam pokrenuo prije 5 godina se nastavlja, dosad su moji XXL buketi razveselili jako puno regionalnih i domaćih pjevača. Danas u našem gradu nastupa žena s jednim od ljepših vokala u našoj regiji, Eurovizijska pobjednica i žena s najljepšim baladama. Meni je ovo jedan od dražih susreta - napisao je u opisu fotke koju je objavio na društvenim mrežama.

Foto: Screenshot Instagram

Na fotki osječki cvjećar pozira sa Šerifović, koja u ruci drži ogroman buket cvijeća.

Foto: Screenshot Instagram

Marija je ovog mjeseca proslavila svoj 40. rođendan pa je iskoristila priliku kako bi se zahvalila svima koji su obilježili njezin život.

Posebno se osvrnula na sinčića Marija, kojeg joj je u prosincu prošle godine rodila surogat-majka.

- Najveći poklon koji mi je život mogao pokloniti je moj sin. Moje sunce i najljepši zraci. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj. On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobiva duboko značenje. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj. On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobiva duboko značenje. Hvala životu na svim iskustvima, na svim ljudima koji su prošli kroz moj svijet, na svakom trenutku koji me oblikovao - napisala je na Instagramu uz fotografije sa sinčićem.

Foto: Antonio Ahel