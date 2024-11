Marija Šerifović obilježila je 40. rođendan uz posvetu najdražem biću: 'Moj najveći dar u životu'

Četrdeset godina… Putovanje ispunjeno izazovima i pobjedama! Svaka godina mi je dala nešto dragoceno – lekcije, ljubav, snagu, a ponekad i tišinu koja me podsjetila na to koliko je važno zastati i biti zahvalan, poručila je emotivno srpska pjevačica Marija Šerifović povodom svog rođendana u četvrtak.

Iskoristila je priliku kako bi se zahvalila svima koji su obilježili njezin život. Posebno se osvrnula na sinčića Marija, kojeg joj je u prosincu prošle godine rodila surogat-majka.

Foto: Instagram

- Ali najveći poklon koji mi je život mogao pokloniti je moj sin. Moje sunce i najljepši zraci. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj. On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobija duboko značenje. Mali moj Prc i Princ. Mali moj učitelj. On je razlog zbog kojeg svaki trenutak dobiva duboko značenje. Hvala životu na svim iskustvima, na svim ljudima koji su prošli kroz moj svijet, na svakom trenutku koji me oblikovao - napisala je na Instagramu uz fotografije sa sinčićem.

- Oni koji čine moj život danas su sve što mi treba. Neka sljedeća četiri desetljeća budu još dublje i još bliže onome što zaista znači živjeti. Na svakom koraku, sa zahvalnošću u srcu. Živjeli - dodala je.

Ranije je otkrila kako je u više navrata pokušala postati majkom, ali nije mogla iznijeti trudnoću. Osim toga, priznala je kako je majčinstvo vrlo zahtjevno te da joj puno znače podrška i pomoć majke Vere i prijateljica.

- Smatram da svaka osoba, koja je na bilo koji način došla do bebe, bilo porođajem, surogatom ili usvajanje, treba imati porodiljno plaćeno tri godine. Onda trebaju imati troduple plaće i besplatne bonove od taxija, trgovina... Da me se pita i da sam vlast, to bih prvo napravila. Majke trebaju imati 20 minuta svog mira. Moj život postaje podređen njegovim potrebama. Želim se zahvaliti majci i prijateljicama što uz njihovu pomoć imam svoje mikro vrijeme - ispričala je pop zvijezda i dodala:

Foto: Hrvoje Skočić/ Extra FM

- Mislim da je Vera 'najluđa' baka na svijetu. Mora nekad otići i odmoriti, opsjednuta je s njim. Mislim da sad njega voli više, nego mene.

S pratiteljima je podijelila i zašto je sina odlučila nazvati Mario.

- Htjela sam da se zove na slovo 'M' i prva ideja je bila da bude Max. Ali moje prijateljice seljanke su me razočarale kad su rekle da je to ime za psa. Jutro nakon što se rodio trebalo je popuniti papire i došla je žena pitati: 'What's his name?', a ja ga još nisam imala. I onda su obitelj i prijatelji počeli mozgati što bi na 'M' i netko je izgovorio 'Mario' i to je bilo to. Naravno, bez 'j', zato što sam ja zbog izgovora u Americi 'Mariđa' pa bi on bio 'Mariđo' - ispričala je Marija.

Foto: Antonio Ahel