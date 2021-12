Svoje partnere gotovo na svakom meću Kristina Milković Čilić (31) i Jelena Đoković (35) bezuvjetno bodre. Često one tako na društvenim mrežama objave fotografije sa svojim odabranicima, a pratitelje raznježe opisima ispod fotografija. Fanovi često znaju napisati i kako je dvojici tenisačkih velikana uz potporu ovih dama sve puno lakše.

POGLEDAJTE VIDEO:

Marin Čilić i Kristina Milković

Marin Čilić (33) i Kristina upoznali su se 2008. godine u Dubrovniku, na Davis Cupu, gdje je Kristina radila kao hostesa. U vezi su bili 8 godina prije nego su se zaručili, a vjenčali su se 2018. godine.

Marin i Kristina imaju sina Balda (1), a u svibnju ove godine par je otkrio kako se timu Čilić na jesen pridružuje još jedno dijete.

- Nisam imala nikakve mučnine i osjećam se dosta dobro. Sad je malo teže ipak, em vrućina, em malo dijete, ali osjećam se stvarno dobro - ispričala je Kristina o svojoj drugoj trudnoći ranije

Rekla je i kako se sin Baldo veseli mlađem bratu, ali da još nije sigurna kako će zbilja reagirati.

- Navikao je da je šef, samo nam dirigira što moramo raditi, ali nadam se da će ta tranzicija na brata, odnosno da ne bude jedino dijete dobro proći - rekla je Čilićeva supruga.

Kasnije je ovaj par otkrio i kako će dobiti još jednog dječaka.

Novak Đoković i Jelena Đoković

Jelena je jedna od najvećih navijača supruga Novaka Đokovića (34). Đokovići su zajedno 15 godina, a Jelena kaže da su jako slični, strastveni i jedno drugome oslonac.

- Ja doživljavam da sam jedna vrsta aerodroma koji prima letove, prima informacije, daje direkcije isključivo vođena onim što Novak želi i onim što ide u njegovu korist. Tako da vodim njegove timove, u smislu komunikacije, njegovog nacionalnog i globalnog PR-a i njegovih marketinških aktivnosti. Ja sam to studirala i radila sam s ljudima koji su mnogo iskusniji od mene i od kojih sam puno učila. Moja prednost je bila što sam jako dobro poznavala Novaka, pa sam mogla doslovno prenijeti njegovu riječ, a da se on ne mora time baviti, i da budem ta koja nadgleda da se sve provede do kraja kako je on zamislio - rekla je svojedobno Jelena te nadodala da je njena uloga da suprugu olakša put prema vrhu.

Priznala je ona i da Novakove poraze za razliku od njega, teže podnosi.

- Novak ne voli gubiti, ali je stvarno postao dobar u tome. Ja nisam dobra u tome zato što znam koliko se on trudio i užasno mi je krivo. Puno sam plakala poslije njegovih propuštenih šansi, a opet nisu propuštene jer je svaku iskoristio na najpametniji mogući način i briljirao nakon toga - priznala je i dodala da su joj najveća pomoć roditelji, naročito njezin tata bez čije podrške ne bi mogla izdržati ovakav tempo života.

Pričala je ranije i kako se previše unijela u ulogu da je žena nekoga tko je najbolji u nečemu.

- Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerica i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram biti nešto posebno, a ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu - zaključila je.

Podsjetimo, za finale Davisova kupa danas od 16 sati bore se Hrvatska i Srbija.