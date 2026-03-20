'SKUHAO' KONZERVU

Marin u 'Večeri za 5' dobio rekordno niske ocjene, ali je oduševio gledatelje: 'Legenda'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Marin u 'Večeri za 5' dobio rekordno niske ocjene, ali je oduševio gledatelje: 'Legenda'
9
Foto: RTL/screenshot, Facebook

Unatoč niskim ocjenama, svi su se natjecatelji jako dobro zabavili i nasmijali. A nasmijali su se i gledatelji kojima se svidio Marin i njegove zabavljačko-ugostiteljske vještine

Pretposljednji dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' ekipu je ugostio fotograf Marin Franov. Gosti se na večeri nisu najeli i slagali su se da je večera bila potpuni promašaj, ali ekipa se, kao i ostalih dana, odlično zabavila. Marin je za hranu osvojio tek deset bodova, a ukupno 44.

Marin je dočekao ekipu u bazenu, a ubrzo su mu se pridružili Željka, Mladen i Marjan, dok je Snežana ipak odlučila ostati na suhom.

Domaćin je za predjelo složio kanapeiće, odnosno jednostavne sendviče, tako što je na kruh stavio komad kulena i sira, a na druge paštetu od tune i lososa.

Za glavno jelo Marin je pripremio kuhani krumpir s blitvom, a konzerve skuše je otvorio i nadimio iznad roštilja. Za desert je odlučio poslužiti kupovni sladoled s borovnicama i malinama i kompotom od breskve. Za večeru je gostima pripremio jednokratne tanjure i jednokratni pribor za jelo.

Unatoč niskim ocjenama, svi su se natjecatelji jako dobro zabavili i nasmijali.

„Atmosfera je bila fantastična, svi smo se tako zabavljali“, rekao je Mladen, a Marjan dodao: „Marin je napravio spektakl od večeri, svi smo se ludo zabavljali.“ Od Željke, Mladena i Marjana dobio je desetke, a od Snežane, kojoj večer nije bila zabavna, dobio je četiri. Za hranu je od Mladena i Snežane dobio jedan bod, od Marjana tri, a od Željke pet i smjestio se na dno ljestvice s 44 boda.

Gledatelji su na društvenim mrežama hvalili Marina i njegov smisao za humor, složivši se s natjecateljima oko ocjena za atmosferu.

"Super, nasmijala se za par dana, legenda", napisala je jedna gledateljica.

"Baš si me nasmijao!!!", "Legenda ...bravooo", "Pregenijalan....top...., Rio mare, ipak nije štedio", "Boli me trbuh od smijeha. Svaka čast Marine" samo su neki od komentara zabavljenih gledatelja.

Tako je Marin na društvenim mrežama, nazivan carem, legendom.... No, ima i onih kojima se takav pristup emisiji nije svidio, pa je Marin od gledatelja 'pokupio' i koju kritiku. 

"Užas", napisao je netko, kome se očito sinoćnja emisija nije svidjela.

Domaćin osvojio samo 44 boda, ali ekipa je ipak zadovoljna: 'Marin je napravio spektakl'

