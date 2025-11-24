Obavijesti

GODINAMA SNIMA U SRBIJI

Marina Komljenović iz Istre: Pjevam odmalena, a hrvatska javnost će me tek sada upoznati

Foto: Privatni album

Vulgarnost nikada nije bila njezin stil, a kako sama ponosno naglašava, nikada joj se nije dogodilo da na gažu dođe neprimjereno odjevena, što je u ovom poslu prava rijetkost

Plavokosa pjevačica, koja izgledom i karizmom podsjeća na legendarnu Vesnu Zmijanac u njezinim mlađim danima, već 27 godina neumoljivo piše vlastitu glazbenu priču - pjesmu po pjesmu, pozornicu po pozornicu. Dok drugi tek traže svoje mjesto pod reflektorima, Marina Komljenović ga osvaja čistom energijom, radom i stavom. Hrvatska tako, uz folk divu, dobiva i novu vruću temu o kojoj će se šaputati i pričati po kuloarima.

Foto: Privatni album

- Pjevam odmalena, ali plan je bio raditi uz školovanje, završiti fakultet i postati pravnica. Ipak, život je imao druge planove za mene. Pjevati sam počela 1998. godine. Svaki put kad bih izašla s prijateljima, večer bi završila tako da ja pjevam i polako su me ljudi počeli prepoznavati. Prvu pjesmu snimila sam 2009. godine. Zapravo sam tu već godinama, samo me šira javnost tek sada prepoznaje -otkriva na početku Marina, koja ističe kako je od svih kolegica upravo ona najviše uložila u svoju karijeru.

- Godinama snimam pjesme u Srbiji i tamo sam puno ulagala i u pojavljivanja na televizijama. Nažalost, ljudi vide samo tih nekoliko minuta, a ne vide onih 7-8 sati dok putujem u drugu zemlju radi promocije. Koliko je uloženo truda, novaca i vremena, to ne vide, ali brzo procjene da li im se nešto sviđa ili ne. Cilj mi je sada više se promovirati na hrvatskom tržištu i, naravno, doprijeti još više do dijaspore. Ima puno mladih kolegica koje su se pojavile, ali ja sam jedina koja je na sceni više od dvadeset godina. Osim toga, one pjevaju tuđe pjesme, a ja imam svoje - ističe folkerica koja nastupa na svim vrstama gaža, od vjenčanja i proslava do klubova, a do kraja godine gotovo je potpuno rasprodana.

Foto: Privatni album

Još su dvije stvari po kojima se Marina itekako razlikuje od svojih kolegica s regionalne scene. Vulgarnost nikada nije bila njezin stil, a kako sama ponosno naglašava, nikada joj se nije dogodilo da na gažu dođe neprimjereno odjevena - što je u ovom poslu prava rijetkost.

- Njegujem eleganciju - u privatnom i u profesionalnom životu - i uvijek zadržavam kulturan pristup. Upravo zato me ljudi poštuju. U ovom poslu ima mnogo ljubomore i zlih jezika, ali ti komentari nikada nisu došli do mene. Ljudi su, nažalost, često nezadovoljni sobom pa lako krenu osuđivati druge, no meni je važnije da budem uzor mladima koji to sve gledaju - ističe Marina, koja uvijek ostaje dama - na pozornici i izvan nje.

- Izabrala sam puno teži put - nastavlja kroz smijeh.

Foto: Privatni album

- Pamtim samo jedan slučaj, i to u Švicarskoj, kada se u tamošnjim medijima digla prava hajka zbog mog nastupa. Kasnije sam saznala da su sve pokrenule kolege koji tamo žive i kojima očito nije najbolje 'sjelo' što je došao pjevati netko sa strane - otkriva pjevačica, dodajući da se već dugo ne obazire na zlobne komentare. 

Kad imaš velike snove; i uzori su ti velika imena.

Foto: Privatni album

- Lepa Brena, Indira Radić, Ana Bekuta - djelić karijere bilo koje od njih, i ja bih bila sretna i zahvalna - zaključuje Marina.

Marina Komljenović dokaz je da Pula ne daje samo klasike, već i neočekivane zvijezde - predstavnike glazbenog žanra koji Hrvati obožavaju 'mrziti', ali bez kojeg ne prođe niti jedna fešta, svadba ili noćni izlazak. Jer koliko god se kunemo u urbane note, kad padne noć i krenu prvi stihovi koji pogađaju ravno u srce - svi znamo riječi. Unatoč posljednjih dvadeset godina na sceni, Marinino vrijeme tek dolazi.

