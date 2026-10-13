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EMOTIVNA OBJAVA

Marina Mamić se transformirala u legendarnog Gorana Bareta

Piše Zrinka Medak Radić,
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Marina Mamić se transformirala u legendarnog Gorana Bareta
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Foto: Instagram, Canva
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Naša poznata visažistica najnoviju je transformaciju posvetila našem legendarnom i prerano preminulom glazbeniku Goranu Baretu

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Poznata hrvatska visažistica Marina Mamić ponovno je oduševila javnost svojim nevjerojatnim vještinama transformacije. Ovaj put, u emotivnoj posveti, pretvorila se u nedavno preminulog glazbenika Gorana Bareta, pokazavši zašto je jedna od najboljih u svom poslu.

Marina Mamić, poznata po svojim viralnim transformacijama slavnih osoba, sada je podijelila video u kojem odaje počast Goranu Baretu. Nacrtana brada, brkovi i detaljno sjenčanje stvaraju iluziju njegovog prepoznatljivog lica. Kako bi upotpunila dojam, Marina nosi crno-bijeli karirani šal, sličan onome na originalnoj fotografiji Bare. Dok sviraju 'Teške boje', ona oponaša pjevanje i karakteristične Baretove pokrete ruku.

Uz video, Marina je objavila emotivnu poruku.

​- Zauvijek ćeš ostati jedan od onih koji se nisu bojali biti svoji. I upravo tome se najviše divim. Hvala ti za umjetnost i iskrenost. Počivaj u miru, Bare - napisala je Marina.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje ovim pothvatom. Komentari su se nizali, a mnogi su bili impresionirani razinom detalja i emotivnom težinom transformacije. "Ajmeee pa to je fantastičnoooo, Marinaaa naklon do poda", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Najbolja ikad! Stvarno si ga skinula".

*uz korištenje AI-ja
 
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