Marina Mamić se transformirala u legendarnog Gorana Bareta

Poznata hrvatska visažistica Marina Mamić ponovno je oduševila javnost svojim nevjerojatnim vještinama transformacije. Ovaj put, u emotivnoj posveti, pretvorila se u nedavno preminulog glazbenika Gorana Bareta, pokazavši zašto je jedna od najboljih u svom poslu.

Marina Mamić, poznata po svojim viralnim transformacijama slavnih osoba, sada je podijelila video u kojem odaje počast Goranu Baretu. Nacrtana brada, brkovi i detaljno sjenčanje stvaraju iluziju njegovog prepoznatljivog lica. Kako bi upotpunila dojam, Marina nosi crno-bijeli karirani šal, sličan onome na originalnoj fotografiji Bare. Dok sviraju 'Teške boje', ona oponaša pjevanje i karakteristične Baretove pokrete ruku.

Uz video, Marina je objavila emotivnu poruku.

​- Zauvijek ćeš ostati jedan od onih koji se nisu bojali biti svoji. I upravo tome se najviše divim. Hvala ti za umjetnost i iskrenost. Počivaj u miru, Bare - napisala je Marina.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje ovim pothvatom. Komentari su se nizali, a mnogi su bili impresionirani razinom detalja i emotivnom težinom transformacije. "Ajmeee pa to je fantastičnoooo, Marinaaa naklon do poda", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Najbolja ikad! Stvarno si ga skinula".

*uz korištenje AI-ja

