Marina Tomašević ima novi singl: 'Rijetko se danas rade pjesme koje imaju glavu i rep'

Pjesma je moćna, ali živimo u čudnim vremenima. Uzdam se u moć energije, vjere i mira u duši, zato ne planiram ništa jako unaprijed, nemam očekivanja, rekla nam je Marina Tomašević (61).

Zadranka ima novu pjesmu, "Ti si moj svijet", pravi, kvalitetni pop koji silno podsjeća na neko davno vrijeme, kad su "Dalmatinka", "Bijele ruže"... bili megahitovi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesma je tek koji dan na društvenim mrežama, a reakcije su više, bolje, snažnije nego što je očekivala. Pozitivni komentari nisu izostali, redom su ljudi prezadovoljni. Ni Marina ne krije zadovoljstvo, kaže, kako pjesma i postoji zbog emocija.

Glazba je, dodaje, u našim životima zato da je razumijemo, da nas potakne. Unatoč brojnim pohvalama, činjenici da ima moćnu pjesmu s kakvom svaki pjevač kreće u velike koncerte, turneje, Marina nema takvih planova.

- Moj moto je život u sadašnjem trenutku, ali to ne znači da mi ne stižu pozivi. Upravo sam u pregovorima za neke projekte. Stavljam sve u Božje ruke. Danas sam puno mirnija i zadovoljnija osoba jer sam shvatila da sve ide od nas samih, iz mira i razumijevanja - kaže.

Nedostaju joj vremena Zdenka Runjića, Rajka Dujmića, Zrinka Tutića, Đorđa Novkovića..., ona u kojima je raditi tako kvalitetne pjesme skladateljima bila normalna stvar.

- Nekad su se pjesme skladale i preko noći postajale dio nacije. One se i danas rado slušaju i pjevaju. To je bilo zlatno doba, kad su se vrijednosti cijenile! Naravno da mi fali sve to - rekla je Marina.

Pjesmu je prvi put čula u demo verziji, poslala joj je Štefanija Soldan, tekstopisac, a bila je zamišljena za muški vokal. Kad ju je Marina čula, odmah je rekla: "Moja je!".

- Rijetko se danas rade pjesme koje imaju glavu i rep, fale nam one pjevne, s refrenima. Narod smo koji voli takve pjesme! Dala sam najprije ideju za duet, ali i brzo se predomislila jer imam dosta dueta, a i ne mogu ih baš izvoditi na nastupima. Ova mi je pjesma u srcu i željela sam je sama otpjevati, pogotovo kad sam vidjela da iza nje stoji Marko Tomasović, kojega poznajem više od 22 godine, s kojim sam napravila svoje najljepše pjesme, i Štefanija, žena umjetnica, posebna duša, slikarica kao i ja - govori Marina.

Uskrsu se radovala, kaže da je sveti blagdan provela u krugu svoje obitelji. Najsretnija je s njima, pogotovo s unukom.

- Kći i njezin muž rade razne delicije, uvijek mi pripreme neko ugodno iznenađenje, prevladavaju oni pravi uskršnji osjećaji, ljubav, mir i povjerenje - rekla nam je Marina.

