Marine Nemet nema 12 godina. Kći Tena: 'Nisam osjetila njezin posao. Kući je bila samo mama'

Uvijek sam se ljutila zašto me roditelji kao dijete nisu snimali. VHS je već postojao i sve moje prijateljice imale su snimke dok su bile male. Osim mene. Kad je mama umrla, našla sam među stvarima bilježnicu u koju je od 1994. do 1999. zapisivala sve gluposti koje sam izvalila. I to mi je puno vrednije od bilo koje VHS kasete, rekla je Tena Nemet Brankov (28). Njezina mama, Marina Nemet, istinska zvijezda ex-Yu filma, napustila nas je 11. prosinca 2010. Njezin opus svima je dobro poznat, no Tena u odrastanju nije kod kuće imala zvijezdu. Marina je, kaže Tena, prvo bila mama, a tek potom glumica. Bila je samozatajna, imala je mali krug prijatelja. Iako ju je puno ljudi voljelo, Marina nije puno njih puštala blizu k sebi, blizu srca.