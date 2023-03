Marinko Colnago: 'I danas mi bacaju grudnjake na pozornicu, znači da sam valjda još dobar'

Sanja Doležal (59), Marinko Colnago (80) i Vladimir Kočiš Zec (74) u Lisinskom su zapjevali svoje hitove, a da su godine samo broj i da šarm ne poznaje dobna ograničenja, dokazuje činjenica da je tada na pozornicu doletjelo čak nekoliko grudnjaka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Grudnjaci su valjda simbolika nekakva, da ste još dobri - našalio se Marinko za In Magazin, a iako uskoro puni 82 godine, u očima obožavatelja još uvijek je u cvatu mladosti.

- Mi nismo nikad glumili zvijezde, mi smo bili normalni ljudi koji rade svoj posao - rekao je dalje, a njegova kolegica Sanja otkrila je i kako su ga prije nazivali.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Marinko je uvijek bio broj jedan što se tiče zabave i stvaranja gluposti, njega smo prije zvali Debeli, makar je sad najmršaviji u bendu, ali ja se sjećam 83-e kad sam došla, bio je zaista vrlo visok. Uvijek je bio jak, uvijek je pokazivao mišiće i pitao je l' ovo ruka ili noga, hvalio se svojom atletskom figurom - otkrila je glazbenica.

Zbog komplikacija oko imena benda i svojedobnog sudskog spora sa suprugom preminulog Rajka Dujmića, Zec se našalio kako su prvi u povijesti tribute band sami sebi.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

- Nije potrebno da se po žutoj štampi povlačimo i da povlačimo advokate bez veze i onda sam ja izmislio priču Sanja, Zec i Marinko i bend izvodi najveće hitove Novih Fosila, a mi jesmo Novi Fosili, to nitko ne može reći da nismo - poručio je.

Foto: Robert Gašpert/Story

- U početku mi je bilo malo mučno. Za Rajka me vežu osobno lijepe uspomene, jer smo zajedno odrastali glazbeno, stvarali smo zajedno, i šteta da je to tako završilo, ali to je život - zaključio je Zec.

Foto: Robert Gašpert / Story

Najčitaniji članci