Mihaljević piše biografiju Novih fosila: 'Sve imam u glavi, bit će to komedija, počinje s kafićem'

Inicijativa za pisanje biografije Novih fosila bilo je nekoliko, i to vrlo konkretnih i ozbiljnih, no otpočetka smo imali dojam da to mora biti netko naš, netko tko nas poznaje, govori nam Vladimir Kočiš Zec (74). Glazbenik je u dogovoru s prijateljima i kolegama, pjevačicom Sanjom Doležal (59) i gitaristom Marinkom Colnagom (80), nekadašnjim članovima Novih fosila, pozvao skladatelja i prijatelja Maria Mihaljevića za pisanje knjige o Novim fosilima.