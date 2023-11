Marino iz 'Superstara' je zbog glazbe odbio stipendiju u SAD-u: 'Ne žalim što nisam tamo'

Marino Jakobić iz Splita 30-godišnji je glazbenik koji je, nakon sedam godina 'staža' u splitskom bendu Best, svoju glazbenu sreću odlučio potražiti i u solo vodama, a prvi korak je upravo u 'Superstaru'.

- Ovo mi je prvo iskustvo u nekom glazbenom showu. Ljudi me lokalno znaju kao pjevača grupe Best, ali htio bih pokazati što ja znam kao Marino, glavom i bradom! Prema glazbi gajim emociju, empatiju pa sam odlučio doći u show da to pokažem - ističe.

Marino glazbu voli od malih nogu, gledanje Dore i Eurosonga, priča, oduvijek su mu bili poput drugog Božića. Najveći krivac za ljubav prema glazbi je grupa Bon Jovi koju je otkrio kao dijete, a sam je naučio svirati i gitaru.

'Živim od glazbe i živim glazbu'

Do svoje 18. godine ozbiljno se bavio nogometom i bio golman, a zatim ga je, kako je priznao Tončiju, Severini, Niki i Filipu, glazba 'potpuno omađijala'.

- Imao sam sve papire na dlanu za stipendiju za koledž u Americi, ali počeo sam pjevati prve karaoke, u prvim bendovima, to me sve zaludjelo, tako da sam zapustio nogomet. Je li to bila sudbina, ne znam, ali na kraju je sve ispalo dobro. Ne žalim što danas nisam tamo, tako je trebalo biti, danas živim od glazbe i živim glazbu - rekao je.

Marino se u RTL-ovu showu predstavio hitom grupe Magazin 'Ti si želja mog života' te zaradio sjajne pohvale, a posebno ga je dirnuo Tončijev komentar da bi dobro došao domaćoj estradnoj sceni.

- Neopisivo mi znači! Pogotovo komentar Tončija Huljića, on je iz Splita kao i ja, i nekako sam rastao s njegovom glazbom kroz život. I kad ti takav čovjek kaže takve pohvale, ne možeš drugo nego biti u sedmom nebu - ističe s osmijehom.

Obitelj mu je najveća podrška

Njegov nastup u 'Superstaru' obilježili su i Severinini komentari kako bi Nika i Marino bili odličan par, zbog čega se Nika i zacrvenjela, a mladom Splićaninu sve je to bila odlična zezancija.

- Meni je to bilo skroz simpatično, a vidim i po reakcijama ljudi na društvenim mrežama da su i oni to tako doživjeli. Što sam duže bio tamo unutra pred žirijem i kamerama, tako sam se opustio da mi je bilo kao da sam u svom dnevnom boravku - kaže Marino koji je već sedam godina u sretnom braku te je ponosni tata jednog djeteta, a upravo mu je obitelj najveća podrška u životu.

Prije deset godina počeo je pisati glazbu i tekstove, a ističe kako pravila u stvaranju nema. Najveća inspiracija dogodi se kad ga pogodi neka situacija ili događaj pa sve to baci na papir i tako otpusti osjećaje.

- Uzori iz djetinjstva su mi Bon Jovi i Bryan Adams, ali sad uzore u odrasloj dobi više ni nemam. Dijelim glazbu na ono što mi se sviđa i ne sviđa. U svim žanrovima ima i dobrog i lošeg. Što se dueta tiče, osoba s kojom bih ga snimio mora osjećati tu pjesmu, doživjeti istu reakciju kao i ja. Ime mi nije bitno koliko emocija, ona mi je najvažnija - ističe.

U budućnosti, Marino sanja glazbenu karijeru te ima jasnu viziju kako bi je volio graditi.

- Ono čemu ću ja težiti u budućnosti u solo karijeri je da uopće ne razmišljam da pjesme budu uspješne, nego da budu one koje ja osjećam u srcu. I ako one naiđu na publiku, to će biti ljudi koji su osjetili emociju kao i ja. Najveća je greška što svi mladi danas žele biti netko drugi. Nemojte biti ni Ed Sheeran ni Bon Jovi, budite vi. Svatko nosi svoju emociju i svatko treba biti on sam, glavom i bradom - zaključuje.