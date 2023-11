'Zbog zadnjeg pada moram na operaciju i vrijeme je za glazbu. Dečkima nije lako kad me vide'

Motocross je takav da se padovi ne broje jer je to sastavni dio tog sporta. Mogu samo reći da sam puno puta pala, ali se isto tako i digla. Uvijek imam svu zaštitnu opremu na sebi što me je sačuvalo od lomova i težih ozljeda. Izdvojila bih zadnji pad koji se dogodio na treningu u Pakracu krajem travnja ove godine na kojem sam doživjela tešku ozljedu. Pukao mi je prednji križni ligament, što znači da moram na operaciju i određeno vrijeme biti van sporta. Kad se u životu jedna vrata zatvore, druga se otvore. Ostala sam pozitivnog stava i odlučila iskoristiti priliku te se prijaviti na 'Superstar', ispričala nam je Mia Ribić (18) iz Velike Kladuše, peterostruka prvakinja Hrvatske u motocrossu u muškoj konkurenciji koju su gledatelji ispred malih ekrana sada upoznali u 'Superstaru'.

Iza ove djevojke su odvožene utrke svjetskog i europskog prvenstva, a sve je počelo u ranom djetinjstvu. Prvi put je na motor sjela sa samo četiri godine, a skokovi na motori su joj nešto sasvim normalno.

- S obzirom na to da sam prvi put sjela na motor sa samo četiri godine, iskreno se ni ne sjećam života od prije pa je sasvim prirodno da su mi skokovi nešto sasvim normalno i nemam nikakav strah po tom pitanju. Mislim da je najduži skok do sad bio između 35-40 metara - rekla je.

Foto: Privatni album

Sa samo pet godina Mia je počela pobjeđivati dečke koji su bili duplo stariji od nje, a o koliko je velikom talentu riječ vrlo je brzo shvatio i Savez koji je zbog nje čak mijenjao i svoj pravilnik! Dečkima, kaže nam, nije svejedno kada se pojavi, ali ona se ne obazire previše na druge.

- Nekima je to čak i bio glavni cilj 'pobijediti Miju', ali ne obazirem se previše na druge. Ja znam da sam fair-play vozač te se uvijek na taj način izborim za svoje mjesto. Dok sam bila najmlađa u svojoj klasi, pobjeđivala sam dečke kojima je bila izlazna godina u jačoj klasi (dakle, ja sam imala 6 godina, oni su imali 11-12) - objasnila nam je pa dodala:

- Pravilo je bilo da djeca mogu početi voziti utrke prvenstva Hrvatske s navršenih šest godina. S obzirom na to da sam već s pet godina bila veoma brza i uspješna, pravilnik je promijenjen te sad djeca s navršenih pet godina imaju pravo nastupiti na utrci Hrvatskog prvenstva.

Foto: Privatni album

Među svojim najvećim sportskim uspjesima, osim osvojenih državnih prvenstava, Mia ističe treće mjesto na Europskom prvenstvu u Francuskoj te prve osvojene bodove na Svjetskom prvenstvu sa samo 16 godina.

- Za mene je najveći uspjeh to što imam čast biti uzor mnogim novim mladim vozačicama - s ponosom kaže Mia koja se u Hrvatskoj natječe u muškoj konkurenciji kako bi bolje napredovala, a na utrkama europskog i svjetskog prvenstva utrkuje se sa ženama.

Foto: Privatni album

Od drugih djevojaka koje voze motor, kaže nam, razlikuje se, a priznala nam je i da je na jednom prvenstvu bila lošije plasirana zbog lošijeg motora.

- Svjetsko prvenstvo za žene sam vozila na motoru 125ccm, dok je većina cura vozila 250ccm. Veoma je teško konkurirati djevojkama koje imaju bolje uvjete za treninge. Živim u Zagrebu od svoje 15. godine da bih se mogla što više posvetiti sportu i da bih bila što bliže stazama na kojima treniram. Djevojke koje voze svjetsko prvenstvo ne idu redovno u školu da bi mogle svakodnevno trenirati, a ja to sebi ne mogu priuštiti - objasnila nam je.

Foto: Privatni album

U floti trenutačno ima jedan motor, a takav košta oko 10.000 eura.

- SX KTM 250ccm. Cijena takvog osnovnog modela motora je oko 10.000€, s time da se cijena povećava ako se uzme dodatna oprema. Uglavnom svi natjecatelji na europskom i svjetskom nivou imaju najmanje po dva motora. Održavanje je također jako skupno jer su to motori namijenjeni za natjecanja i za svaku utrku se mijenja guma i radi servis. Prvi motor sam dobila kad sam imala četiri godine i to je bio najmanji KTM koji se tada mogao pronaći na tržištu, a svejedno mi je bio prevelik - rekla nam je.

Foto: Privatni album

Mia je učenica zagrebačke Sportske gimnazije, a usklađivanje brojnih obaveza, kaže, ponekad zna biti teško. Nakon brojnih sportskih uspjeha koje već sada ima iza sebe, Mia je konačno odlučila pokazati i glazbeni talent jer, kako ističe, glazba jednostavno u njoj živi. Mia je za prvu pjesmu odabrala 'Girl on Fire' Alicije Keys, koju je i odsvirala na gitari.

- Vidi, jedno je sigurno. Svi potencijalni tvoji momci su se sad tako uplašili pošto voziš bike, pjevaš savršeno i sviraš gitaru. Sve što treba raditi jedan momak, ustvari. Još mi malo nedostaje da se otvoriš, ali to će mislim već s drugom pjesmom biti malo bolje - Filip je bio zadivljen, a složili su se i ostali.

Foto: RTL

Filip je nakon njezine audicije otišao pozdraviti Mijinu obitelj, a pokazala mu je i video na kojemu vozi motor. Bio je zadivljen. Pitali smo ju i je li ju možda izazvao na moto-duel:

- Nije me izazvao, ali drago mi je da sam ostavila dobar prvi dojam na njega, ali i na ostatak žirija.

Foto: Privatni album

U 'Superstar' se, kaže nam, prijavila kada je vidjela reklamu i pomislila kako je možda vrijeme da se uključi u neki glazbeni show.

- U mojoj obitelji svi vole dobru glazbu, ali se nitko njome ne bavi. Sa sestrama sam pjevala od malih nogu za zabavu. Uvijek smo se snimale kako pjevamo dok negdje putujemo. S 13 godina me mama prvi put odvela na koncert. Bio je to koncert mog omiljenog pjevača Shawna Mendesa u Berlinu. Nakon tog koncerta sam odlučila da želim svirati gitaru baš kao on - ispričala nam je te dodala da najviše sluša pop glazbu:

- Neki od omiljenih izvođača su mi Shawn Mendes, Ed Sheeran, Celine Dion, P!nk, Taylor Swift, Olivia Rodrigo…

Foto: privatna arhiva

Najveća podrška joj je obitelj. Pored mame i tate tu su i njezine dvije sestre - Maida i Andrea. A nadala li se pobjedi?

- Reći ću samo da sam spremna učiniti sve da se prikažem u najboljem svjetlu. Kako se ovaj show bude primicao kraju, sigurna sam da će želja za pobjedom biti sve veća. U mom natjecateljskom duhu leži moja najveća snaga - zaključila je svestrana Mia za kraj.