Mario je izvukao 'Zmiju i žabu', gledatelji: Užas, čisti turbofolk! Hrvatski patrioti na aparatima

Pjesmu 'Zmija i žaba' pjevali su već Maja Šuput i Jasmin Stavros u duetu za Novu godinu 2010. u showu 'Nad lipom 35'. Oskar je inače alter-ego zabavljača i voditelja Ognjena Amidžića

<p>Fitness trener <strong>Mario Valentić </strong>(40) sinoć je u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' na gljivi dobio srpske izvođače <strong>Oskara Savića</strong> i <strong>Slavicu Ćukteraš</strong>. Dok su neki kandidati rekli kako nikada nisu čuli za pjesmu 'Zmija i žaba', voditeljica <strong>Maja Šuput</strong> (41) bila je oduševljena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Oskar je inače alter-ego zabavljača i voditelja<strong> Ognjena Amidžića </strong>(45), a pjesma je iz 2009. godine. Na popularnoj web usluzi za streaming glazbenih sadržaja svrstana je pod pop žanr, ali mnogi se gledatelji ne slažu s tim. </p><p>- Cajka idući put! Grozno. Nekoć su izbjegavali turbofolk. Kakva im je to lista pjesama!? Baš me zanima hoće li pustiti spot u nošnjama, hrvatski patrioti će biti na aparatima - napisala je gledateljica.</p><p>Bilo je i onih koji su komentirali kako jedva čekaju taj nastup jer je sve samo dobra zabava.</p><p>- Fora je pjesma. Bolje i to nego neke dosadne stranih nepoznatih izvođača - pisali su. Inače, 'Zmiju i žabu' pjevali su već Maja i <strong>Jasmin Stavros </strong>(66) u duetu za Novu godinu 2010. u showu 'Nad lipom 35'. </p><p> </p>