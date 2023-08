Mario Petreković: Supruga mi je u trudnoći imala 'mini moždane udare', dosta grdo to izgleda...

U izdanju podcasta 'Mame kod Lane', glumice Lane Gojak Bajt (39), gostovao je poznati voditelj, glumac i komičar Mario Petreković (51). U desetoj epizodi, prigodno nazvanoj 'Tate kod Lane', razgovarao je o roditeljstvu i predanosti obitelji.

- Najviše uživam u ulozi tatastofe, to je sad objedinjenje svih dječačkih snova i gluposti koje s vremenom čovjek ne smije raditi. Ovo je neki nastavak, jer s dvije ovakve curice, sve je dozvoljeno. Hvala im na tome, što su mi omogućile da i dalje budem debil - počeo je sa šalom Petreković.

Foto: SINY BAYT(von.bayt@gmail.com)

Kroz podcast se dotaknuo svih noviteta u ulozi oca i izazova koje ona nosi, te i onima s kojima se suočila njegova supruga tijekom trudnoće, uključujući i tranzitornu ishemičnu ataku (TIA), koja se često naziva i 'mini moždanim udarom'.

- I u prvoj i u drugoj trudnoći je imala te TIA-e. To su kao mini moždani udari. Počne joj trnuti ruka, usta... Ne može pričati, ponekad bi joj obamrla jedna strana. I onda samo mirovanje, ležanje. I to možeš shvatiti kad ti se to dogodi, posjećivala je neurologa pa je to malo nestalo poslije prve trudnoće - ispričao je.

Dodao je da trudnoća ipak nije bila rizična i da je u drugoj već znala prepoznati, a da je na kraju zbog toga rodila carskim rezom.

- Znala bi mi reći - kreće. Ali ona tad ne može ništa, dosta grdo to izgleda - rekao je.

Foto: SINY BAYT(von.bayt@gmail.com)

Iskoristio je priliku da podsjeti na opciju korištenja porodiljnog dopusta za očeve i važnosti aktivnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djece.

Podijelio je s Lanom načine za postići ravnotežu između zezancije i emocionalne povezanosti te kako kontinuirano stvarati okruženje u kojem djeca mogu stalno napredovati.

Foto: Instagram

Prepričao je zabavne i smiješne roditeljske avanture, ali i emotivne trenutke. Mario i supruga Aleksandra imaju dvije kćerkice, Marlu su dobili 2020. godine, a Unu dvije godine kasnije.