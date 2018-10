Mario se udebljao 0.8 kila, a Miro zbog zdravlja nije vježbao

U reality showu 'Život na vagi' odnosi se 'zakuhavaju' iz dana u dan. Miro je posjetio doktora, a pri povratku u kuću otkrio je svom partneru Mariju što su mu rekli.

- S obzirom na to da imam sportsko srce, moram maksimalno prilagoditi treninge kako mi se ne bi vratila tromboza - objasnio je Miro te dodao da više ne smije vježbati s bučicama, a Mario mu je rekao da će pokušati više potegnuti i paziti na prehranu. Nakon jutra uslijedio je Veliki izazov, a Sanja i Mario objasnili su kandidatima da će se i Miro pridružiti Petru i Bari, koji već imaju prilagođene treninge zbog ozljeda. Sanja im je rekla da mogu sudjelovati u izazovu.

Izazov s loptama je takav da parovi moraju tuđu kutiju napuniti sa sedam lopti hodajući zajedno s loptom do kutije. Pobjednik je onaj čiji će par imati najmanje lopti u svojoj kutiji, a nagrada je jedan kilogram prednosti na vaganju. Pero i Baro su na kraju pobijedili i zaradili kilogram prednosti na vaganju.

Nakon izazova Josipa, Irena i Marko pronašli su malenog mačka i odlučili se brinuti o njemu, a nazvali su je Plenkica. Uslijedio je trening, a Sanja i Mario kandidate su raspodijelili u dvije grupe, pa je Sanja tako odabrala Domagoja, Marka, Josipu, Ninu, Miru i Baru dok je Mario odabrao za treniranje Luku, Bibu, Alena, Irenu, Petra i Marija.

Irena i Alen su komentirali da je Domagoj jako osjetljiv i ne može primiti kritiku.

- Reagira burno i s egom, mislim da je došao povrijeđen u kuću i to još uvijek traje - zaključio je Alen, a Irena je nastavila:

- Ako njega netko naljuti danas, on će se naliti vode sutra. On je to kadar napraviti. Meni nije normalno da netko recimo u ovom showu pojede četiri jajeta. Ja znam da mi ostanak ovisi o njemu i nadam se da ću se uskoro opet moći boriti sama za sebe - zaključila je.

Uslijedilo je vaganje. Par koji se nađe ispod crvene linije bit će ugrožen, a kandidati trebaju odlučiti tko će od para koji je ispod crvene linije ostati u kući, odnosno tko će otići iz showa.

- Individualni rezultat od plus dva kilograma na vagi ne ugrožava par nego samo osobu koja je te kilograme natukla - rekla im je Marijana.

Prvi su par bili Irena i Domagoj. Irena je sa 95 kilograma došla na 93,2 dok je Domagoj sa 131,6 kilograma došao na 130,1. Tako danas zajedno imaju 223,3 kilograma, što je u postotku 1,5% manje tjelesne mase. Biba i Josipa bile su sljedeće. Biba je sa 102,7 skinula samo 0,1 kilogram, a Josipa je sa 109,3 kilograma došla na 107,6. Zajedno su skinule 1,8 kilogram, što je u postotku 0,8% pa su se našle ispod crvene linije.

Marko je sa 127,3 kilograma došao na 126,1 dok je njegov partner Alen sa 127,2 kilograma pao na 125,5, a zajedno su skinuli 2,9 kilograma, odnosno 1,1% tjelesne mase te su završili iznad crvene linije. Nina je sa 97,7 kilograma došla na 96,1 kilogram, a Luka je sa 105,9 kilograma došao na 101,2 kilograma! Zajedno su izgubili 6,3 kilograma, što ih dovodi do postotka od 3,1.

Petar je na posljednjem vaganju imao 124,1 kilogram, a sad ima 121,5 dok je njegov partner Baro skinuo čak 4,1 kilogram pa sada ima 112,3. Zajedno su izgubili 6,7 kilograma, što je 2,8% tjelesne mase manje od prošlog tjedna. Miro i Mario zadnji su stali na vagu. Mariju je posljednji put vaga pokazala 127,1 kilogram, a sad se udebljao za 0,8 kilograma! No Miro će biti taj koji će presuditi, a koliko je izgubio ili dobio, gledatelji će doznati sutra od 21 sat na RTL-u.