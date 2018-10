'Ugasili kilograme': Vatrogasci kandidatima pomogli 'na vagi'

Još je jedno vaganje u parovima pred kandidatima 'Života na vagi'. Nakon tjedna provedenog s vatrogascima odnosi među kandidatima su se promijenili, a netrpeljivost među njima sve je veća.

Marijana Batinić obavijestila ih je da će se dva najlošija para naći ispod žute linije te će između ta dva para odlučiti koji napušta show. Prvi su na vagi Petar i Marijo. Marijo je izgubio 1,3 kilogram dok je Petar izgubio samo 0,5 kg, što je iznenadilo i njega, ali i ostale kandidate.

Josipa i Biserka već su se pomirile s tim da napuštaju show, a uz sve to, imaju i kilogram viška koji su dobile jer su u izazovu bile najlošije. I ostali su kandidati primijetili da se djevojke u posljednje vrijeme ne trude previše i da se samo zezaju. Josipa je izgubila 1,3 kg, a Biserka 1,2 kilograma.

Irena je bila sljedeća na vaganju. Na posljednjem je vaganju imala 95,8 kg, a sad je skinula samo 0,8 kilograma. Njezin ovotjedni partner u showu, Domagoj, smršavio je 2,8 kg, što ih je spasilo i smjestilo iznad žute linije.

Marko je na prethodnom vaganju imao 129,2 kg, a ovaj put vaga je pokazala 1,9 kg manje. Njegov par Alen ostvario je odličan rezultat – izgubio je tri kilograma. Otkrio je i da mu se opće zdravstveno stanje jako poboljšalo otkad je u showu. Proradila mu je štitnjača, a i tlak mu je došao u normalu.

Prema mišljenju mnogih, Nina i Luka bili su najjači par u ovom tjednu, a neki su zamjerili Nini da se previše šlepa na Lukinu kondiciju i snagu. Ona je prva stala na vagu koja je pokazala 1,1 kg manje. Lukina je vaga, pak, pokazala samo gubitak od 0,3 kg.

Miro i Mario su sljedeći par koji ide na vagu. Miro je prvi stao na tu čarobnu spravu koja je pokazala plus od 1,1 kg. Mario je izgubio 2,8 kilograma, a u ukupnom zbroju njihov je rezultat isti kao Marijev i Petrov te Ninin i Likun. No kada se na Josipin i Biserkin rezultat dodao kilogram viška i one su imale isti rezultat, odnosno ukupni gubitak od 0,7 % zbog čega su kandidati morali odlučivati između četiri para koji će otići kući.

Prije nego što krenu s nominacijama, kandidate su iznenadili vatrogasci koji su im pripremili jednu šalu – ugasili su žutu liniju, što znači da nitko neće napustiti show i tako simbolično spasili dva „života“.

Zbog njihova poteza i poruke kako nikada ne treba odustati jer ne znate što vas čeka - svi su se rasplakali, uključujući i voditeljicu Marijanu.

Na druženju poslije vaganja Miro je bio potpuno isključen, čak je spavao na kauču, a kad su ga ostali kandidati krenuli zezati, rekao je Nini kako bi se i ona tako ponašala da je slutila da će je izbaciti. No na njegov pomalo otresit komentar Nina nije pretjerano reagirala, a Miro je komentirao da Nina gubi premalo kilograma, a svima drugima pametuje.

U nimalo prijateljskom raspoloženju kandidati dočekuju novi tjedan, pomalo se nadajući da parovi više neće postojati.