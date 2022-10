Mario Tomas ni ove godine nije uspio ući u MasterChef vilu: 'Barem sam otišao korak dalje'

Prvi izazov koji se našao pred natjecateljima tima Damira Tomljanovića bilo je pripremiti rižoto od cikle na način na koji je to radio i chef Tomljanović. Wannapa, koja je imala simultani prijevod kako bi mogla pratiti korake chefa, kazala je kako nije do sada radila rižoto i da joj je to nešto neobično.

Foto: Luka Dubroja

Još i prije nego su počeli kuhati, Damir je pozvao Maria Tomasa da dođe na prvu radnu jedinicu kako bi ga pokušao ubrzati.

- Inače ne dam nikome da me mijenja, takav sam kakav sam, ali mentoru ću dati da me promijeni - rekao je Mario i zauzeo mjesto odmah ispred Damira. Odmah na početku, tim je morao pripremiti temeljac, a Damir im je savjetovao da se povrće ne treba guliti ni čistiti kad se radi temeljac. Pokazao im je i kako se on radi.

Foto: Luka Dubroja

- Dosta često radim temeljac, pogotovo povrtni. Ne volim bacati hranu, to mi je grozno i što god da mi ostane od

kuhanja, to držim zamrznuto i barem jednom ili dva puta tjedno se radi povrtni temeljac - kaže Lora Cepetić.

- Sviđa mi se taj pristup o zero wasteu. I ja slijedim taj đir kod kuhanja pa mi je zapravo sve lijepo leglo. Nije mi problem pratiti chefa, jer često dok kuham sa strane imam upaljen neki video ili tekst o tome što skuhati, pa mi to nije problem - rekao je Tihomir.

Foto: Luka Dubroja





Iako je bio odmah ispred chefa, još na početku pripreme jela, Mario Tomas zaboravio je upaliti kuhalo za vodu i u njemu zagrijati vodu. Stoga je umjesto tople, u posudu u kojoj su trebali pripremiti temeljac za rižoto, ulio hladnu vodu, iako ga je Damir dodatno upozorio na to da kuhalo mora biti uključeno da bi se voda ugrijala. Chefovi Melkior Bašić i Stjepan Vukadin to su primijetili s galerije i komentirali.

- Tomas uopće nije upalio kuhalo - kazao je Stjepan. Osim toga, Mario je umjesto vina ulio ulje u rižoto od cikle.

- Umjesto vina sam stavio ulje - rekao je Damiru kada je chef došao do njegove radne jedinice i vidio da rižoto pliva u ulju. Wannape Ponyon je pak iskoristila peršin i prije nego je trebala, a Emina Bajramović je napravila pogrešku sa zagrijavanjem maslaca.

- Do sad još nisam previše kopirala tuđa jela, tako da je ovo bio veći zalogaj za mene. Pokušala sam pratiti Damira, a opet držati svoju organizaciju na radnoj jedinici - rekla je Lucija Davidović. Chefovi s galerije su primijetili kako Ivica Višić sve prati u stopu.

- Baš kao vojnik - rekao je Stjepan.

Foto: Luka Dubroja

Damir je timu dodatno pokazao i kako se radi umak Béarnaise, a nakon što su zgotovili jelo, pojedini kandidati sa svojim su jelima bili jako zadovoljni.

- Po meni su jela bila vjerna kopija originalu - rekao je Ivica, a i Damir se složio s njim, pa ga je odmah poslao na galeriju.

- Sad počinje još više stresa, još više rada, ali zato smo svi tu - rekao je Tihomir nakon što je chef probao i njegovo jelo te mu priopćio da ne mora u eliminacijskom izazovu sudjelovati nego ga bez stresa gledati s galerije.

- Meni je ovaj prolazak takav bust i potvrda da sam na pravom putu - rekla je Lora kada je čula da i ona može na galeriju.

Foto: Luka Dubroja

U izazov za ostanak Damir je izabrao Wannapu, Eminu i Maria.

- Bilo je tu svega, od skoro pa zapaljenje ljutike do rižota koji su se kupali u ulju - rekao im je te spočitao neurednost radnih stanica.

Foto: Luka Dubroja

- Jako sam tužna. Nisam htjela biti u ovoj poziciji, ali borba još nije završila - rekla je Wannapa prije eliminacijskog izazova.

U eliminacijskom krugu, troje prozvanih kandidata morali su napraviti arancin punjen sirom iz mišine i brzi Béarnaise umak, a za to su imali 20 minuta.

- Bitno je da i okusom i izgledom bude što bliže mom izvornom tanjuru - rekao im je Damir.

Foto: Luka Dubroja

Kada su završili, Damir nije bio impresioniran ni jednim jelom, ali samo je jedan kandidat napuštao show. Bio je to Mario Tomas.

- Mario, brzina ti nije vrlina. Bio si na pravoj jedinici, nisi slušao. Tvoj umak kojega ne znaš ni izgovoriti jer nisi pratio, nisi ga termički ni obradio što je strašno velika greška. Servirao si nam praktično sirove žumanjke - objasnio je Damir Mariju kada mu je priopćio da je on taj koji odlazi iz showa.

- U ovoj sezoni sam otišao korak dalje u odnosu na prošlu. Uspio sam ući u Damirov tim i sebi dokazati da moje kuhanje vrijedi - rekao je Mario za kraj. Kandidatima u vili time se pridružuju još i Ivica Višić, Lora Cepetić, Tihomir Krklec, Emina Bajramović, Wannapa Ponyon, Lucija Davidović i Andrea Dević.

Foto: Luka Dubroja

