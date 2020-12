Glumca, voditelja, profesora kineziologije i promotora zdravog života Marija Valentića (40) gledamo u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojem oduševljava transformacijama. Ove nedjelje izvodit će pjesmu 'Zmija i žaba', koju u originalu pjevaju Slavica Ćukteraš i Oskar (op.a. alter ego Ognjena Amidžića). Popričali smo s Marijem o tom zabavnom showu, zdravlju, ali i o nedavnom vježbanju u zagrebačkoj crkvi kojim je htio upozoriti na to da Stožer neracionalno donosi mjere.

Jeste li ikad imali problema s neželjenim kilogramima, otkud ljubav prema tjelovježbi?

Od malena je ta ljubav. Nitko u mojoj obitelji nije imao veze sa sportom, a danas se lagano rekreiraju, valjda sam ja utjecao na njih. Gledao sam filmove, pa mi je bilo lijepo vidjeti savršeno mišićavo tijelo. Prvo sam zavolio karate pa onda hrvanje koje me izgradilo, a onda sam kasnije upisao Kineziološki fakultet. Iako, paralelno je to pratila i potreba da zabavljam ljude pa se ne bavim slučajno i glumom.

Prije 17 godina proglašeni ste Misterom Hrvatske, a tu biste titulu mogli ponijeti i danas s obzirom na to da i dalje imate zavidnu liniju. Rezultat je to višegodišnjeg vježbanja, ali i pravilne prehrane. Imate li neki jelovnik kojeg se držite ili se jede sve, ali umjereno?

Nikad nisam vagao svoje obroke, to sugeriram i svojim klijentima, ali im kažem da poštuju tri osnovna načela zdrave prehrane. To su raznolikost, umjerenost i cjelovitost, a najčešće je problem svih ljudi neumjerenost. Bitne su i ove druge dvije stavke, ali ljudi moraju shvatiti da nije problem u čipsu ili pecivu. Problem je u velikim količinama. Ljude učim da je to stil života, koji zahtjeva cjeloživotno učenje i usavršavanje. Ne treba se odricati stalno, ali se moraju znati ta pravila. U aspektu hrane treba poštivati godišnja doba, jesti namirnice čija je trenutačno sezona i to sve popraćeno redovitom tjelovježbom dovest će do dobrih rezultata.

Što biste savjetovali onima koji vježbaju mjesec, dva prije ljeta pa gunđaju jer nisu postigli neke visoko zamišljene rezultate?

Propagiram zdravlje, čija je nuspojava dobar izgled, ali ne samo za ljeto! Cijelu godinu treba raditi. To je put na kojem se boriš i osciliraš, ideš gore-dolje. U zimskom periodu je okej dobiti kilu, dvije, ma i tri, ali ne više od toga. Jasno mi je kad kažu da ljudi u tom periodu baš ne vježbaju zbog vremena, iako se može trening odraditi bez problema i zimi. Pa i priroda se tada umiri, lišće otpadne, ali to ne znači da treba hibernirati i spavati zimski san. Nadalje, nije najveći izazov smršavjeti ili dobiti dobru stražnjicu nego održavati postignuto stanje. Ljudi stanu, pokleknu i ne pridržavaju se sedam, deset dana i onda odustanu. Ali ne trebaju tako. To je normalno, ne možeš biti savršen svaki dan. Naprimjer, 365 dana je u godini, 300 dana nastoj živjeti ispravno (govoreći u segmentu života i zdravlja), pokušaj jesti po pravilima zdrave prehrane, a 65 dana si priušti skretanje s puta, ali se vraćaj. Mislim da neće ovih 65 dana to sve ugroziti, ali najčešće je problem što je to obratno.

Kakvo je vaše mišljenje o dijetama? Pomažu li ili nas samo prevare pa nam se sve dvostruko vrati?

Ako naletim na neku novu dijetu, samo se osmjehnem. Moje iskustvo rada s ljudima pokazuje da, većina onih koji zagovaraju neke dijete, nisu polučili uspjeh na duge staze. Provode razne vrste programa i najveći problem pretilosti nacije, nisu svi takvi, ali ono, ljudi vole pričati o zdravom životu, satima na kavama, pročitati ovaj članak i naš razgovor, ali od primjene ništa. Što si napravio da se pomakneš, ili si samo sjedio na kavi i pričao o zdravom životu. Ljudi moraju početi primjenjivati to o čemu pročitaju. Ne možeš veliki cilj ostvariti preko noć. Ako nisi deset godina radio niti jedan čučanj, nemoj onda krenuti s 500 tjedno, kreni s 20 čučnjeva tjedno. Karikiram, ali važno je shvatiti da se ne smiju ljudi odmah 'opteretiti' sa sto stvari po pitanju treninga i zdravog života.

Ovih dana ste u znak prosvjeda protiv mjera Stožera o zatvaranju teretana i fitness centara došli vježbati u kapelicu na zagrebačkom Jarunu. Ljudi izgleda nisu shvatili vaš cilj pa su opleli po vama i pitali su se što ste time htjeli postići?

Svu svoju pažnju usmjeravam na ljude koji su shvatili i naš performans i našu ispriku, one koji ne shvaćaju nemam potrebu komentirati. Unio sam si na trenutke nemira u život, bavio sam se s nekim stvarima s kojima nisam trebao. Jedino mi je što sam potrošio energiju. Ali, nije mi uopće žao ni za performans ni za ispriku jer iza obje stvari stojim. Ušao sam u crkvu kao vjernik i izašao kao vjernik. To je i naša kuća! Nakon razgovora s don Stojićem, u očima tih ljudi, shvatio sam da na to gledaju kao na povredu prostora, to mogu razumjeti, i nije mi bio cilj nekoga povrijediti i na tome im se ispričavam. Ali naša nakana je bila ukazati na neracionalno donošenje mjera.

Kasnije ste se našli s don Damirom Stojićem, kako je izgledao taj susret?

Upoznao sam zaista divnih ljudi, drago mi je i s franjevcima. Jedan od divnih ljudi je i don Damir Stojić, izdvojio je svoje vrijeme i lijepo smo razgovarali. Kad bi se tako rješavali svi, nazovimo ih tako, sukobi, ne bi bilo rata.

U showu Tvoje lice zvuči poznato razvaljujete transformacijama, ali gledatelji komentiraju da ostajete zakinuti za bodove? Kako to komentirate?

Ne da me to ne dira, nego me ni najmanje ne dira (smijeh). Žao mi je što publiku koja me prati to jako dira, više nego mene, ali poručujem im neka se ne živciraju (smijeh). Ne brinite, do kraja ćete moći uživati u mojim izvedbama, i ja sam uživao. To je natjecateljski show, ali je prije svega zabavni. U tom se showu ne može ispasti. Mogao sam u 16 transformacija pokazati svoj talent i svoj rad, to mi je najvažnije. Stojim da sam za svaku točku dao najbolje što sam mogao. Zahvalan sam što sam dobio priliku biti u tom showu jer sam uživao, to je divna uspomena, danas-sutra mogu to pokazati svojoj djeci. Nisu to maškare, nego zabava na vrhunskoj razini. Koji sam bio na tablici - nije bitno.

Kako sinovi Niko i Noa komentira transformacije? Zezaju li Niku, na primjer, zbog toga što se odijevate u ženu?

Noa je još mali, ali doživljava. Gledamo show zajedno i vesele se to gledati nedjeljom. Pitao sam Niku par puta je l' ga zezaju u razredu jer znam da klinci to gledaju pa je rekao da znaju spomenuti da su mu gledali tatu na TV-u, ali to mu uopće ne smeta. Skroz je kul s tim.

Jesu li i djeca uz vas zavoljela vježbanje? U redu, Noa je maleni, ali biste li rekli da se Niko voli baviti sportom?

Ja sam u tome pa prirodno 'vučeš' svoju djecu u sport, odnosno potičeš da se kreću i da budu u prirodi. Niko ima 11 i pol godina, ali nema neke ambicije natjecateljske, niti mu to namećem, ali vidim da voli biti u prirodi, šetati i uživa u tome.

Koje vrijednosti im nastojite usvojiti?

Jedan divan čovjek je rekao: 'Nauči svoju djecu kako da budu sretni, budi im u tome primjer i napravio si veliku stvar u životu'. To mi se čini najvažnijim, da su djeca sretna, što je izazov za roditelja jer njihova sreća može biti izvan nekog mog shvaćanja sreće, ali to je izazov roditeljstva. I da misle svojom glavu, to pokušavam utkati, da budu pristojni, da koristi četiri čarobne riječi i da to zaista bude injektirano u njih.

Što je s glumom? Jeste li je posve stavili sa strane ili ima angažmana, kakva je situacija?

Često redatelji i producenti, oni koji me znaju, znaju da na mene mogu računati, ali ljudi neki možda misle da sam ja cijeli u sportu i da nemam glumačke ambicije. Naprotiv, baš imam velike glumačke ambicije i vjeruje da ću ih postepeno i ostvariti. Dijelim svoj profesionalni život na dvije jednake polovice, a to je; sve što korespondira s podučavanjem i zdravim životom te gluma i sudjelovanje u raznim zabavnim TV formatima. Glumu zaista volim, tu mi je i TLZP dao priliku da utjelovim razne likove, a želim u budućnosti još takvih glumačkih angažmana. To su stvari na kojima ću definitivno raditi. Volim i jedno i drugo i to nije u koliziji, dakle, može i jedno i drugo.