Valentić se naljutio na Stožer pa upao u crkvu i vježbao, video je odmah obrisao: 'Ispričavam se'

Pa nisam šarao s grafitima, što je tih mojih nekoliko sklekova. Iznio sam kritike na mjere Stožera, ne na Crkvu. Mnogi su to shvatili kao uvredu, kaže nam Mario

<p>Glumac, model i fitness trener <strong>Mario Valentić </strong>(40), koji se trenutno natječe u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', upao je u prostor crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu u znak prosvjeda protiv mjera Stožera o zatvaranju teretana i fitness centara. Sa sportašem <strong>Šimunom Cimermanom </strong>tamo je počeo vježbati, a unijeli su i ergometar. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Snimku je Mario objavio na svom Facebook profilu, a nakon niza loših komentara ju je uklonio. </p><p>- Maknuo sam video jer su me iznenadile reakcije ljudi. Pa nisam šarao s grafitima, što je tih mojih nekoliko sklekova. Iznio sam kritike na mjere Stožera, ne na Crkvu. Mnogi su to shvatili kao uvredu - ispričao je Mario za 24sata i dodao kako je na račun videa dobivao i poruke onih koji su ga pogledali. </p><p>Ovaj je način prosvjeda na društvenim mrežama naišao na zgražanje i vrlo negativne reakcije. Većina se nije obazirala na mjere Stožera, već su to shvatili na način da se Valentićev prosvjed protiv Stožera pretvorio u prosvjed protiv Crkve.</p><p>Mario nam govori kako mu je kritika bila upućena Stožeru, koji bi svima trebao dopustiti tjelovježbu u ovom razdoblju, naravno, uz mjere opreza. </p><p>- Ispričavam se svima koje sam povrijedio. Žao mi je zbog toga, pa i ja sam vjernik. 'Piknuli' smo u krivo mjesto, ali nije to bila namjera - zaključio je Valentić. Kontaktirali smo Župu Duha Svetoga na Jarunu, no nisu željeli komentirati navedenu situaciju. </p><p> </p>