Mark Bagarić (27), buduća glazbena nada, oglasio se na svom Instagram profilu i iskreno rekao što misli o svom ulasku u finale 'Supertalenta'.

- Još jednom puno hvala od srca svima koji su mi dali podršku. Ha, sad jesam li zaslužio biti u finalu ili ne, je li zasluženo ili ne, ne znam – rekao je Mark

U četvrtoj polufinalnoj emisiji Mark je oduševio žiri i obožavatelja showa sa svojim nevjerojatnim glasom tijekom izvedbe pjesme ' End of the road, no isto tako nije moga pobjeći od kritika gledatelja.

- Ono što sam otpjevao bilo je ok, dobro, je li bilo dosta za ulazak u finale, svatko ima svoje mišljenje. Jako sam sretan i zadovoljan što se nalazim u finalu, hvala svima od srca na podršci. Vaš zlatni Mark - rekao je Mark u videu koji je objavio na svom Instagramu.

Janko je jako ponosan na svog zlatnog finalista gdje je rekao da je za njega on već pobjednik, dok mu je Martina Tomčić poručila od srca da uspije u svojoj pjevačkoj karijeri.

