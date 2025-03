Marko Bošnjak: 'Ponosan sam na to što jesam. Svećenici? Neka se ne bave glazbenom kritikom'

Pobjednik ovogodišnje Dore Marko Bošnjak već je danima tema razgovora u Hrvatskoj nakon što se obračunao s hejterima. Njegovu pjesmu kritizirao je jedan svećenik te splitska političarka, a Bošnjak je na to sve kazao: ''Pobijediti na Dori i 'zapaliti' internet? Kriv sam!''.

Marko je sinoć gostovao u RTL Direktu, a bio je svjestan, kaže, da će reakcija biti.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

- Ja sam znao i očekivao da će reakcija biti, samo što nisam mislio da će biti u ovolikim razmjerima. Čak mi je u jednu ruku i drago da se hrvatski narod malo razdrmao i da smo dobili takvu polarizaciju društva. Mislim da je to bit umjetnika kao takvog - da izazove reakciju - rekao je Bošnjak.

A što kaže na kritike koje je primio od jednog svećenika?

- Mislim da u crkvenim krugovima ima puno stvari na koje ljudi trebaju paziti. Svećenici bi trebali biti više svećenici, nego glazbeni kritičari i tražiti neka dublja značenja koja odgovaraju više njihovim ideologijama nego onome što zapravo moja pjesma je - kazao je Bošnjak.

Odgovorio je i ne komentare da je njegova pjesma sotonistička.

- Ako je netko želi doživljavati kao takvu ja mu ne branim. Ja znam koja je bila svrha, mi smo bili inspirirani bajkama o Ivici i Marici. Autori teksta su iz jednog inozemnog tima i skroz su to drugačije doživjeli kao i ja. Svi možemo protumačiti pjesmu kako želimo. Ja znam da nije sotonistička, ali ako je nekome zabavno da je doživljava kao takvu - slobodno - rekao je.

Bošnjak je otvoren o tome da je gay, a voditeljica je spomenula kako su morali ugasiti komentare na najavu njegovog gostovanja jer su komentari o njegovoj seksualnoj orijentaciji bili strašni.

Foto: Renato Branđolica/HRT

- Ja sam ponosan na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome - odgovorio je Bošnjak.

Bošnjak je jedan od rijetkih s domaće scene koji je otvoren po pitanju seksualne orijentacije.

- Ja sam svjestan gdje mi živimo i kakvo je to okruženje. Ne čudi me, ali mi je u jednu ruku žalosno da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živjeti i ne skrivati se. To je nešto na što želim staviti fokus jer nema potrebe da živimo život neiskreno. Treba živjeti punim plućima i autentično - poručio je.

Otkrio je i da sada radi na unaprijeđenju nastupa za Eurosong.

- S timom ljudi s kojima sam surađivao na Dori sada radim na konceptu za Eurosong. Razvijamo ga do savršenstva, znamo gdje možemo puno napredovati i puno toga promijeniti tako da je moj fokus Eurosong, neke sporedne stvari su sada nevažne. Fokus je da razvalimo na toj pozornici i ostvarimo što bolji rezultat - otkrio je Bošnjak.

Objasnio je kako zbog pravila ne smije imati pravu zmiju na pozornici, ali da će i dalje nositi plišane. Otkrio je i tko su njegovi favoriti ove godine na Eurosongu.

Opatija: Marko Bošnjak pobjednik Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ima puno skandaloznijih pjesama od ove naše hrvatske. Super mi je Finska, Malta. Zanimljiva će godina biti, ima puno ljudi koji su mi interesantni. Ne mogu vjerovati da ću ih upoznati - kazao je Bošnjak.

A tko mu je najomiljeniji od svih hrvatskih predstavnika?

- Najdraža ikad mi je Severinina 'Moja štikla'. To mi je nekako prvo sjećanje Hrvatske na Eurosongu. Znam da sam učio koreografiju ispred TV-a - otkrio je.

Kaže i kako se nije ču s Baby Lasagnom, ali da bi volio porazgovarati s njim. A što na sve kažu u njegovoj rodnoj Hercegovini?

- Ljudi koji su stvarno otvorenog uma i srca su ponosni jer sam njihove gore list koji je postigao nešto tako veliko. Ima i onih kojima sam sramota, ali mislim da je sramota njihova. Sramota treba promijeniti strane u današnjem društvu - zaključio je Bošnjak.