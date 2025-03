Splitska političarka obrušila se na pjesmu Marka Bošnjaka: 'Potiče na osvetu trovanjem!'

Nižu se i dalje reakcije na pobjedničku pjesmu ovogodišnje Dore. Mišljenje o pjesmi 'Poison Cake' podijelila je i Lidija Bekavac, vijećnica u Gradskom vijeću Splita iz redova HGS-a.

Političarka je svoju zabrinutost i nezadovoljstvo podijelila u objavi na Facebooku. Pratiteljima je postavila nekoliko pitanja te naglasila kako poruku pjesme smatra opasnom budući da ubojstvo i osvetu trovanjem pokazuje poželjnom. Još je dodala kako joj spot pjesme stvara nelagodu.

- Pjesma koja je pobijedila za Eurosong Marka Bošnjaka potiče kao nešto pozitivno osvetu trovanjem. Krije li slušanje ove pjesme opasnost da ubojstvo trovanjem postane poželjan način osvete za bilo kakav osjećaj osobne povrijeđenosti? Da li ova pjesma pokazuje zločin u poželjnom svjetlu? - upitala je Bekavac.

- Gledajući spot ove pjesme sa zmijom u središtu svega ne možemo se oteti osjećaju nelagode i Zla. Ova pjesma je otrov za javni prostor i to je njena poruka. A što se krije iza ove pobjede? Pjesmu Poison cake napisao je međunarodni tim kojemu je ovo treća uvrštena pjesma za ovogodišnji Eurosong. Pobjedu u Hrvatskoj ovoj pjesmi je donio žiri iz Rijeke, Zagreba, Osijeka, Splita, Španjolske, Slovenije, Armenije i Finske - napisala je.

Također, napisala je kako su glasovi 'stanovnika Lijepe naše' bili uzaludni jer favorit publike nije pobijedio, ali barem se lijepo napunila blagajna HRT-a.

- Nije slučajno ni to da je Marko Bošnjak prošle godine otpjevao hrvatsku himnu na gay paradi u Zagrebu jer on odgovara političkom i svjetonazorskom trendu mainstream medija. Poticanje nasilja na vrlo perfidan način zar je ovo poruka za našu djecu i našu mladost. Bojkotirajmo svi ovo što nam se nameće jer nije to ni bio naš izbor - završila je s pozivom na bojkot.

Splitski svećenik fra Ante Vučković, također nema pozitivno mišljenje o pjesmi Marka Bošnjaka.

- "Poison Cake" - pjesma puna otrova! Izbjegavati! - objavio je na svom Facebook profilu.

Pobjednik ovogodišnje Dore najavio je kako će napraviti neke izmjene za natjecanje na Eurosongu. Možda će tu izvedbu odobriti veći broj ljudi.

- Svi stvarno želimo predstaviti Hrvatsku što je najbolje moguće i moramo vidjeti što je promjenjivo. Dat ćemo sve od sebe da ljudi budu zadovoljni - izjavio je Marko Bošnjak.