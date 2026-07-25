Marko Grubnić majci poklonio čivavu s bisernom ogrlicom: 'Čuvaj je kao što čuvaš mene'

Neke duše ne trebaju predstavljanje. One jednostavno pripadaju. Stigla je tako tiho, kao iznenađenje za moju mamu, a ipak je nekako ispunila svaki kutak naših srca, poručio je Marko Grubnić nakon dolaska nove članice obitelji. Modni stilist iznenadio je majku Branku čivavom, a ona joj je, čim ju je ugledala, odabrala ime Winnie.

- Naša ljubav prema njoj već je sada veća nego što smo mogli zamisliti. I tek tako, naša je obitelj postala malo potpunija. Poželjeli smo dobrodošlicu našoj maloj princezi - napisao je Grubnić.

Foto: Instagram

Uz poseban poklon majci je ostavio i rukom ispisanu poruku.

- Daj joj ime i čuvaj je kao što čuvaš mene. Volim te, tvoj Marko - poručio joj je.

Foto: Instagram

Sićušna bijelo-smeđa Winnie u novi je dom stigla uređena poput prave male princeze. Oko vrata je nosila bisernu ogrlicu s privjeskom u obliku crvenog srca, a zatim se ušuškala u mekanu ružičastu dekicu. Branka ju je odmah privila uz sebe, dok ju je Marko ponosno nosio u naručju.

Foto: Instagram

Ni ovaj obiteljski trenutak nije prošao bez njegova prepoznatljivog daška luksuza. Grubnić je pozirao u Jacquemusovoj majici i šeširu, uz sunčane naočale, upečatljiv sat i dizajnersku torbu Goyard, no glavna zvijezda ipak je bila Winnie. Obitelj Grubnić početkom godine postala je bogatija i za pomeranca Harpera.