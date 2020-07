Marko Grubnić se zaručio: Sreća je u životu voljeti i biti voljen...

Modni stilist je na društvenim mrežama podijelio sretnu vijest. Objavio je fotografiju zaručničkog prstena, a pozirao je uz stol prepun crvenih ruža. Počastio se i šampanjcem kako bi proslavio zaruke

<p>Modni stilist <strong>Marko Grubnić </strong>(38) je početkom godine iznenadio javnost priznanjem kako se planira ubrzo vjenčati. S obzirom na situaciju s pandemijom korona virusa, sve su svadbe bile otkazane, no on je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/ekskluzivno-marko-grubnic-otkriva-detalje-svojeg-ljetnog-vjencanja-ja-nista-nisam-otkazao---605849.html">IN magazin</a> rekao kako njegova nije. Jedini problem koji mu se našao na putu je taj što je svadbu planirao izvan Hrvatske pa je kasnije priznao kako će se datum pomaknuti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko otkrio: 'Vjenčat ću se na plaži'</strong></p><p>Tvrdi kako je to formalnost koju želi obaviti, a na društvenim je mrežama podijelio sretne vijesti. Marko se zaručio. Objavio je fotografiju zaručničkog prstena s dijamantima i smaragdima, a pozirao je i uz stol prepun crvenih ruža. Počastio se i šampanjcem kako bi proslavio zaruke.</p><p>- Samo je jedna sreća u životu. Voljeti i biti voljen. Rekao sam da. To je više od ljubavi - napisao je Marko u opis objavljene fotografije. </p><p>Njegovi su mu pratitelji u komentarima čestitali i poželjeli svu sreću, a prva koja se oglasila je njegova prijateljica <strong>Maja Šuput</strong> (40) koja mu je napisala emotikone srca. </p><p>- Jako lijepe vijesti, živjela ljubav - pisali su mu ostali, a komentarima su se pridružile <strong>Matija Vujica</strong> (62), <strong>Leyla Hajrović</strong>, <strong>Ivana Vida</strong>, <strong>Sonja Kovač</strong>... </p><p>Marko je razmišljao o odgodi svadbe s obzirom na novonastalu situaciju s pandemijom.</p><p>- Želimo jednostavno obilježiti taj dan. Ali neću bit nesretan ako to ne bude moglo biti organizirano onako kako smo mi to zamislili. Naprosto ćemo odgoditi kao što se sve nekako pomaklo, ali evo, desit će se sigurno - poručio je prije nešto više od mjesec dana. </p><p>- Nisam se ni planirao u Hrvatskoj ženiti, trebalo je biti 6.7. ovog ljeto, ali s obzirom na situaciju u svijetu, odgodit ćemo i prebaciti za neki drugi termin. Nije isključeno da neće biti ove godine. Uvijek je negdje ljeto, pijesak, more, sunce... - dodao je Marko u podcastu <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hH6JGr_CnyA" target="_blank">Inkubator</a>.</p><p>Prethodno je rekao kako ne želi imati veliku svadbu. Nas je ranije zanimalo i tko je osoba s kojom će Marko provesti ostatak života, ali stilist tada nije htio pričati o detaljima. Samo nam je kazao da kraj sebe ima nekoga tko s njim diše i jednako razmišlja, a to je, kako kaže, uz zdravlje najveći blagoslov u životu. </p>