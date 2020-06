Grubnić: Želio bih postati otac, to mi je najveća želja, a svadbu ćemo zbog korone odgoditi...

Uspijem sve financirati zato što nemam ženu i petero djece nego sve trošim na sebe. Kad bih imao svoju obitelj i djecu, onda ne bih kupovao torbe koje danas imam, priča modni stilist

<p>'Modni mačak' je iza mene, to je lijepa prošlost, obećao sam si kad sam stvarao taj svoj alter ego, da ću otići iz toga kad više ne budem osjećao leptiriće. I otišao sam dalje, s njime sam sjajno živio, ljudi su ga pogrešno shvaćali, a dok su se smijali, super sam zarađivao i to je posao koji je obilježio moj život, ispričao je modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (37) u podcastu <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hH6JGr_CnyA" target="_blank">Inkubator</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko govorio o Modnom mačku, ljubavi, uspjehu u životu...</strong></p><p>Istaknuo je da je svaki korak bio isplaniran i ako je nosio torbicu u lijevoj ruci, on je to tako zamislio. Išao bi svaki dan do grada jer sam znao da će me vidjeti. Najgore u showbusinessu je, kaže Marko, kad mu kažu da je 'okej'. </p><p>- Ili me voli ili mrzi, nemoj mi reći da sam okej - priča. Kako je pojasnio, 'Modnog mačka' pospremio je u ladicu. Četiri, pet godina je baš izbivao iz medija, godinu dana je živio u Londonu kako bi se odmaknuo od svega. Jasno mu je da ljudi imaju razna mišljenja o njemu, a shvaća da je to zato što im je davao ono što on nije i onda su po tome kreirali mišljenje o njemu, ali to je bio njegov posao. </p><p>Progovorio je i o homoseksualnosti.</p><p>- Nikad nisam osjetio nekakav problem za sebe, svatko ima pravo živjeti onako kako želi - priča. Dotaknuo se i teme vjenčanja, koje je bilo zakazano za ovo ljeto, ali će se zbog korona virusa morati odgoditi. Voditelj <strong>Fil Tilen</strong> (32) upitao ga je o braku:</p><p>- Nisam se ni planirao u Hrvatskoj ženiti, trebalo je biti 6.7. ovog ljeto, ali s obzirom na situaciju u svijetu, odgodit ćemo i prebaciti za neki drugi termin. Nije isključeno da neće biti ove godine. uvijek je negdje ljeto, pijesak, more, sunce... - govori Marko. U životu je imao nekoliko operacija, popravio je, ističe, sve što je htio, a u intervjuu je istaknuo da je sredio nos. </p><p>Najveća mu je želja ostvariti se kao roditelj. </p><p>- Želio bih postati otac, to je jedina želja koju još nisam ostvario. Riječ 'gay' nema veze sa mnom, postoje razni načini kako postati roditelj. O svom putu ne želim javno pričati, nemam potrebu, ne osuđujem gay ljude koji su se borili za djecu preko medija. Ali, ne ubrajam se u tu skupinu ljudi, biti roditelj je za mene biti roditelj - poručuje. Ljudi često pričaju o luksuznim krpicama koje nosi pa je Grubnić pričao o tome otkud mu novac za sve to.</p><p>- Cijelo vrijeme jako puno radim, već 20 godina non-stop. Bilo bi glupo da ne zaradim. Ljudi vide jednu sliku na Instagramu pa sude, ali to je samo jedna sekunda mog života. Često se događa da imam cjelodnevna snimanja, radim na ozbiljnim projektima za televizije, uspijem financirati tako što nemam ženu i petero djece nego sve trošim na sebe. Ljudi samo vide ovo moje, a ne vide da ja nemam sve to što oni imaju. Kad bih imao svoju obitelj i djecu, onda ne bih kupovao torbe koje danas imam - zaključuje.</p><p>Trudi se da mu dan započne teretanom, ako mu to poslovne obveze dozvoljavaju. Svaki dan je na snimanjima, jako malo je u stanu, što je njegova oaza i mir.</p><p>- U koroni sam uživao, malo me bilo strah jer sam pratio vijesti pa sam prestao i počeo sam kuhati, išao na Sljeme, bavio se sobom i psima. Meni je stao cijeli posao, ali sva sreća da sam si u životu posložio da si mogu posložiti da ne radim - tvrdi. Spomenuo je i svoju prijateljicu, pjevačicu <strong>Maju Šuput Tatarinov</strong> (40), koju smatra sestrom. Surađuju već više od 15 godina, a ističe da si beskrajno vjeruju. </p><p>- Ne želim više raditi ni sa kime, samo s Majom, odabrao sam nju. Prije svega, mi smo najveći prijatelji na svijetu. Ona je jedina poznata osoba s kojom sam super. Ona više ni ne pita što će odjenuti ako ima neko snimanje, ja sve pripremim, ona samo pita treba li nešto ponijeti od doma - rekao je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko odgovorio na 24 pitanja!</strong></p>