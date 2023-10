Marko Grubnić skupljao boce pa otkrio: 'Moja cijena? Od 500 € do 500.000 €, nije to fiksno...'

Stilist Marko Grubnić je skupljao boce u novoj epizodi 'Knjazališta'.

- Nisam nikad sakupljao boce, mada sam osviješten po pitanju boca, odvajam ih. Ekološki sam osviješten - rekao je Grubnić na početku epizode u kojoj ga je Robert Knjaz upozna sa sakupljačem boca, Zdravkom Delaćem, iz Virovitice.

Foto: HRT/Screenshot

Grubnić je stigao u Gucci cipelama, a Zdravko mu je rekao da izgleda 'kao iz cirkusa' te priznao da ga ne prepoznaje.

Zdravko je Marku objasnio i zašto je počeo sakupljati boce.

- Imam epilepsiju, imao sam po 80 napada godišnje. Po pet napada dnevno. Bio sam kod doktora, počeo sam piti lijekove, ali pao sam u depresiju - ispričao je Zdravko te dodao kako mu je jedan kolega predložio da ide skupljati boce jer se treba nečime okupirati.

Grubnićev prvi zadatak bio je nahraniti kokoši, a on je priznao kako ih se boji, no da će ipak to napraviti.

Zdravko je zatim učio Grubnića učio tehnikama vađenja boca iz kontejnera, a Marko je imao i svoju vreću na kojoj je pisalo 'Boce&Grabana'.

Grubnić nije htio otkriti koliko točno zarađuje.

- Nije ista cijena ako snimamo neku reklamu i kampanju ili za Instagram. Može biti od 500 eura do 500 tisuća eura, karikiram. Nikad to nije neka fiksna cijena - rekao je.

Foto: HRT/Screenshot

Na kraju je Marko zaradio dva eura u bocama, a Zdravko mu je izradio i poklonio torbicu i cipele.

- Marko je bio odličan i želim mu da nastavi u Zagrebu sakupljanje - rekao je Zdravko i poslao Grubniću pusu.