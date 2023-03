Marko iskreno o prekidu i djeci: 'Nije nam išlo, ali bilo bi šteta da ovi geni ostanu samo meni'

Marko Bogdan, kandidat treće sezone showa 'Brak na prvu' svoju je svakodnevicu u tom sociološkom eksperimentu dijelio s Andreom Kukolj. Iako je njihov odnos izgledao obećavajuće, ipak je došao kraj. Njih dvoje su se čak preselili skupa, no upravo ih je taj zajednički život otrijeznio.

Razloge prekida Marko je otkrio za RTL te što radi nakon emisije.

- Kako sam nakon snimanja showa preselio u Zagreb, trebalo je jedno kratko vrijeme prilagodbe, ali sam fokus prebacio na razvoj svog poslovanja i života ovdje kompletno. Nakon showa odlučio sam ući u beauty industriju kroz uvođenje talijanske organske kozmetike, make up-a te luksuznih parfema za salone. Cilj mi je pozicionirati se kao regionalni business beauty konzultant koji pomaže beauty&hair salonima podignuti profit na veću razinu, te istovremeno pomoći smanjiti troškove i tako iskoristiti svoje izučene prodajne vještine koje sam stekao u Americi. I dalje sam u treningu svaki dan, te radim sve što volim i okružujem se maksimalno s prijateljima s kojima dijelim neke zajedničke poglede na život - rekao je.

Na pitanje što ga je ovaj sociološki eksperiment naučio, odgovorio je kako je najviše od svega shvatio da ne želi biti toliko sebičan. Također, izjavio je kako do početka showa nije želio djecu, no sada to više nije slučaj.

- Bilo bi uistinu šteta da ovako kvalitetni geni ostanu samo na meni, kada mogu imati predivnu kćer ili sina koji će moći uživati u svemu što stvaram i što ću stvoriti za života - rekao je Marko pa dodao:

- U showu sam se suočio s dosta svojih strahova po pitanju braka, djece i pogleda na jedan budući suživot s partnericom. Uistinu sam zahvalan na ovom projektu u koji sam se upustio jer mi je također skakanje iz aviona otkrilo jednu moju dimenziju pobjede straha nad životom, a nakon što sam se suočio s takvim strahom, još sam postao odlučniji da mogu ostvariti sve što zamislim u životu te da treba živjeti maksimalno punim plućima.

Objasnio je zašto on i Andrea više nisu zajedno.

- Ona i ja smo jedini od kandidata koji su ostali živjeti skupa i nakon showa u stvarnom životu, gdje smo počeli kreirati i vlastiti privatni život. No međutim kako je i normalno kada s nekime živiš, stvaraš i gradiš, tako dolazi i do situacija kojih nije bilo u showu jer život ide dalje sa svim izazovima - izjavio je.

Prokomentirao je i kako imaju drugačija razmišljanja.

- Ono što je možda najveća razlika između Andree i mene jest radni 'mindset' i pogled na život budući da ne želim raditi od 8-16 h do 65-e godine jer ja do 45-e godine planiram postati financijski slobodan da imam toliko pasivnog prihoda za svoje roditelje i obitelj da ne moram više nikada raditi osobno nego da se bavim projektima humanitarnog karaktera i činiti nešto dobro za zajednicu u kojoj živim.

