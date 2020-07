Marko iz 'Života na vagi': Neću više nikad izgledati kao bumbar

Kregar na Instagramu redovito objavljuje fotografije na kojima uspoređuje kako je izgledao prije ulaska u show i kako izgleda danas. Ne može vjerovati kako je to ista osoba

<p>Kandidat treće sezone 'Života na vagi', <strong>Marko Kregar </strong>(28), ponosan je na svoju transformaciju koja mu se dogodila nakon showa u koji je ušao sa 170 kila. Na društvenim mrežama objavljuje kako redovito trenira i održava težinu, a ako je suditi prema njegovim objavama, uspijeva u svojem cilju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mršavjeli su velikom brzinom</strong></p><p>Nakon showa nije dopustio da se vrati na staru kilažu, već je odlučio kako će se svakim danom na najbolji mogući način brinuti o sebi, vježbati i što pravilnije se hraniti.</p><p>Na Instagramu redovito objavljuje fotografije na kojima uspoređuje kako je izgledao prije ulaska u show i kako izgleda danas. Uz posljednju fotografiju koju je objavio napisao je kako ne može vjerovati da je to ista osoba.</p><p>- Dvije fotografije, tri godine, a toliko ogromna razlika. Užasno je vidjeti sebe kako si tada ustvari bio sretan izvana, a iznutra gorio. Ne znam što bih više rekao, ali samo znam da se bumbar od prije više nikada neće vidjeti na mojim fotografijama. Sve se može kad se hoće. Glupe izgovore sam ostavio sa strane i marljivo trenirao kako bih postigao neki rezultat. Polako, ali sigurno idem prema cilju - napisao je Marko koji danas ima 108 kilograma. </p><p>Za njega je sve ovo stil života i borba koju mora proći. </p><p>- Nije nimalo bilo lako, bilo je puno odricanja, puno znoja i ponekad odustajanja. No, nisam se dao, borio sam se sam sa sobom. A to je najveća borba koju čovjek ima - rekao je Kregar jednom prilikom.</p><p>Marko čak ni u karanteni nije odustao. Skinuo je još nekoliko kilograma, a tvrdi kako od finala showa nije vratio niti kilogram. </p>