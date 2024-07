Marko je surađivao sa Sergejem Ćetkovićem i obožava Severinu, a sada stiže u show 'Superstar'

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković otkrivaju talente iz cijele zemlje i regije, a među mladim ljudima koji im se predstavio je i Marko Stanković. Na audiciju je stigao iz Ljubljane, u kojoj proteklih godina gradi karijeru. O odluci da se prijavi na 'Superstar' nije previše dvojio.

- Superstar mi se čini kao odličan show za promociju i upoznavanje s kvalitetnim ljudima iz svijeta glazbe. Glazbom se bavim čitavog života i uvijek se trudim kada nastupam pred ljudima dati sve od sebe - priča o sebi Marko.

Foto: RTL

Ima niz napisanih pjesama, ali i suradnji s glazbenicima kao što su Goran Bregović i Sergej Ćetković.

- Fenomenalni su to umjetnici koje sam imao čast upoznati. Bregoviću sam s bendom bio predgrupa kao tinejdžer i tada nam je dao priliku da nastupamo pred ogromnom publikom. A uz Sergeja Ćetkovića me veže jako smiješna priča. Surađivali smo s njim na snimanju jedne serije. Mi smo pripremali binu i nosili ozvučenje, svirali par sati prije nego što je došla na red scena s njim. Kad je on došao, ja sam već pošteno bio iscrpljen. Redatelj je to primijetio i rekao mi: 'Gitaristu, je l'' može to malo življe?'. Ja, naravno, u želji da se što bolje pokažem, dao sve od sebe, ali umor i znoj su učinili svoje pa sam se uspio ukočiti na jednoj od najromantičnijih pjesama - 'Pogledi u tami'. Bend je to primijetio pa su uslijedile brojne šale na moj račun, ali sam ponosan što sam to uspio dovršiti -prisjeća se Stanković.

Marko, koji se u slobodno vrijeme bavi fitnessom, sklon je avanturizmu i promjenama. Tako se s prijateljem prijavio na audiciju za bend na njemačkim kruzerima te se uskoro zaposlio kao pjevač na kruzeru.

- Sjajno iskustvo, upoznao sam dosta različitih kultura. Shvatili smo da je istina ono što ljudi pričaju - sličniji smo nego što mislimo. Prije svega to vrijedi za ljude s ovih područja, na kruzeru se nismo dijelili na Srbe, Hrvate, Slovence - svi smo bili naši i bila je to jedna jako lijepa lekcija.

Foto: RTL

Iako je iz Beograda, tijekom pandemije odlučio se na promjenu pa se odselio u Ljubljanu.

- Tamo žive moji roditelji i želio sam biti s njima - objašnjava ovaj perspektivni mladić svoju odluku da život i karijeru nastavi u Sloveniji. Veliki je, zaključuje, ljubitelj domaće glazbe, a Severinu obožava.

Foto: RTL

- Veliki sam njezin obožavatelj oduvijek i smatram je jednom od najvećih zvijezda na ovim prostorima - zaključio je Marko.