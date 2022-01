Svi pokloni koje sam do sada dobio padaju u vodu jer dobio sam najveći, najlipši i najradosniji poklon ikada. Da, i ja ću postati ćaća, napisao je na društvenim mrežama natjecatelj treće sezone showa 'Život na vagi' Marko Kregar, prenosi RTL.

- Najlipši poklon koji sam mogao dobiti u životu je taj da postanem otac. Hvala mojoj Matei što me je učinila najsretnijom osobom na svitu i što će mi podariti mi nešto za sto vridi boriti se ziviti i umriti. Bože, hvala ti na tome te sada počinje pravi život i sve ostalo postaje nevažno. I da, da, dolazi još jedan/jedna Kregar, neće vam biti lako - napisao je Marko u nastavku objave.

Marko je u 'Život na vagu' ušao sa 170 kilograma, a prije dvije godine se prisjetio kroz kakve je muke prolazio.

- Nadomak sam cilja kojega ganjam dvije godine otkako sam krenuo u rat sa svojom kilažom. Bilo je teških trenutaka i siguran sam da će ih biti još dok ne dođem do svojeg cilja ispod 100 kilograma. No, ništa nije lako pa niti to - poručio je tada.

Za njega je sve ovo stil života i borba koju mora proći.

- Nije nimalo bilo lako, bilo je puno odricanja, puno znoja i ponekad odustajanja. No, nisam se dao, borio sam se sam sa sobom. A to je najveća borba koju čovjek ima - dodao je Kregar.