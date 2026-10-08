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Marko Kutlić: 'Bio sam prgav i pristajao na krive kompromise'

Piše Dora Pek,
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Marko Kutlić: 'Bio sam prgav i pristajao na krive kompromise'
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Pjevač danas priznaje da je s godinama naučio bolje birati bitke. Kompromisi mu više nisu problem, osim kad zbog njih mora zanemariti vlastite vrijednosti

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Kad sam imao 20 godina, kad sam počeo u Pravilima igre i u tim nekim počecima solo karijere, mislio sam da sve znam, bio sam dosta onako prgav malo, nisam znao na najbolji način kako da se s ljudima dogovorim, a ponekad sam pristajao, unatoč tom svom karakteru koji je takav bio, pristajao sam na neke kompromise koji su bili krivi po meni, priznao je pjevač Marko Kutlić (31) za In magazin.

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Danas na te godine gleda drukčije. Iza njega su gotovo dvije godine izbivanja s glazbene scene, putovanja kombijem po Europi i sviranja na ulicama. 

- Nekad sam bio izgubljen, nekad nisam znao gdje da idem. Tražio sam neke alternativne puteve, pokušavao sam pronaći neki svoj put, ali mi je to malo bilo teže dok u jednom trenu nisam napravio jedan rez, dok nisam samog sebe pitao: 'A gdje bih ja to htio ići?' Jer često su me mnogi savjetovali gdje bih trebao ići pa mi je to izazivalo neku vrstu nezadovoljstva - ispričao je pjevač.

Foto: Instagram

Marko danas priznaje da je s godinama naučio bolje birati bitke. Kompromisi mu više nisu problem, osim kad zbog njih mora zanemariti vlastite vrijednosti.

- A to je oko pitanja: 'Tko sam to ja?' Ako se to što ja radim kosi s tim što ja jesam, onda sam ja u problemu, onda ja izdajem samog sebe. Tako da danas nastojim slušati sebe, nastojim slušati svoje srce, gaziti tim nekim svojim putem, ali ne oholo i ponosito, već onako na zemlji, želim nekako ponizno gaziti tu svoju cestu - objasnio je.

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Progovorio je i o sinovima Petru i Pavlu, koji mu, kako kaže, znače sve na svijetu. 

- Nikad ja nisam bježao od odgovornosti, ja sam uvijek bio tu za svoju djecu i sve ono što je njima trebalo i što sam im mogao omogućiti u tom trenutku sam im omogućio i nikad, ja vjerujem, da im ništa nije falilo. Moja djeca su meni sve na ovom svijetu - naglasio je.

Važno mjesto u njegovu životu zauzima i vjera. Priznao je da je neke životne odluke požalio jer, kako smatra, nije dovoljno slušao Boga. Upravo tu vjeru želi prenijeti i na svoje sinove, ali ih istodobno potiče da sami pronađu svoj put.

Foto: Instagram

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