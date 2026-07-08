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SKUPA SU LJETOVALI

Marko Kutlić o sinovima: 'Zaista se trudim biti im dobar tata...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Marko Kutlić o sinovima: 'Zaista se trudim biti im dobar tata...'
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Foto: PROMO
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Glazbenik koji je prije nekoliko godina napustio sigurnost i u žutom kombiju krenuo svirati diljem Europe. Iskustva s putovanja pretočio je u knjigu koja izlazi krajem godine

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Marko Kutlić je prije nekoliko godina ostavio dotadašnji način života, spakirao stvari u žuti kombi i krenuo svirati po europskim ulicama. Putovanje je bilo prepuno nepredvidivih situacija koje su mu, kako kaže, postale najveća životna škola.

"Jedan čovjek mi je u Veroni bacio novac s balkona, a u Torinu me jedna žena gađala papirićem na kojem je bila napisana psovka na hrvatskom. Dogodilo mi se i da su me opljačkali dok sam svirao. Stvarno svega je bilo", prisjetio se za IN magazin.

Foto: Instagram

Sve dogodovštine s putovanja opisao je u knjizi koja bi trebala izaći krajem godine, a u kojoj će, kaže, čitatelji moći bolje razumjeti iskustva koja su ga obilježila.

Najvrjednija lekcija koju je ponio s puta nije vezana uz glazbu, nego uz život.

"Shvatio sam koliko se često opterećujemo nebitnim stvarima. Ne treba stalno žuriti. Život nije vlak, nego ono što se događa između planova."

Zagreb: 73. Zagrebački festival
Zagreb: 73. Zagrebački festival | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Danas svaki slobodan trenutak nastoji provesti sa sinovima. Nedavno su zajedno ljetovali na Jadranu, a priznaje da mu je upravo vrijeme s obitelji najveće bogatstvo.

"Iako sam ponekad malo strog, trudim se zaista biti dobar tata. Maksimalno im se posvetim i nastojim provesti s njima što više vremena, a ono koje imamo zajedno učiniti kvalitetnim, da to ne bude samo izgubljeno vrijeme. Bili smo sada i na godišnjem, kupali smo se u Jadranskome moru, družili se, a Petar je čak bio sa mnom i na Melodijama Jadrana. Koristim svaki mogući trenutak koji imam s njima. Sretan sam i zahvalan na tom vremenu, to mi je zaista sve", iskreno je rekao glazbenik.

 *uz korištenje AI-ja
 
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