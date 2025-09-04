Marko Kutlić ima novu curu? Podijelio je njezinu fotografiju!

Marko Kutlić nedavno je na Instagram Storyju objavio fotografiju nepoznate brinete. Fotka je snimljena u kafiću ili slastičarnici, gdje su zajedno uživali u kolaču, a pjevač je uz objavu dodao plavo srce i pjesmu 'Back to Us' u pozadini. Zagonetna objava odmah je potaknula nagađanja da se radi o njegovoj novoj odabranici.

Foto: Instagram

Nedugo zatim, na profilu je podijelio i nekoliko trenutaka s mora, snimke plivanja i skakanja sa stijene, što je dodatno potaknulo šuškanje da odmor provodi upravo u društvu misteriozne djevojke.

Foto: Instagram

Poznato je da se Kutlić prvi put oženio sa samo 21 godinu. Brak s Marijom trajao je godinu i pol dana, a iz njega imaju dvojicu sinova, Petra i Pavla. Nakon razvoda, ušao je u vezu s Antonelom Đinđić Nelom, s kojom je bio četiri godine, do prekida u rujnu 2022.

U protekloj godini Marko je skrenuo pažnju javnosti neuobičajenim potezom. Napustio je glazbenu scenu, uzeo kombi i krenuo putovati te svirati po ulicama talijanskih gradova, među kojima je najviše boravio u Trstu. Tamo su ga prolaznici često snimali dok je izvodio domaće klasike, poput Oliverove 'Tko sam ja da ti sudim'. Objavio je i snimku obrade Stingove 'Fragile' , uz napomenu da prolazi kroz osobno teže razdoblje. Ovog ljeta vratio se u Hrvatsku, gdje je nastupio na Silbi.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Inače, pjevač je rođen 1995. godine u Slavonskom Brodu, a djetinjstvo je proveo u Zagrebu, gdje se glazbeno oblikovao u crkvenim zborovima. Širu publiku osvojio je kao pjevač grupe 'Pravila igre', s kojom je postigao veliki uspjeh zahvaljujući hitu 'Nebo na mojoj strani'. Nakon što je 2017. napustio bend, krenuo je u samostalnu karijeru i ubrzo snimio pjesme, 'Srce se spasilo', 'Samo ljubav', 'Uz nju', koje su mu donijele dodatnu popularnost. Za svoj rad osvojio je i nagradu 'Porin' u kategoriji najboljeg novog izvođača.