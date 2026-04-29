Marko Kutlić upoznao je Erosa Ramazzottija nakon koncerta u Zagrebu: 'Jedna važna priča'

Među publikom koja je u utorak uživala na zagrebačkom koncertu Erosa Ramazzottija bio je i pjevač Marko Kutlić, kojemu će večer zasigurno ostati u posebnom sjećanju. Nakon koncerta imao je priliku i osobno upoznati talijansku glazbenu zvijezdu te se s njome fotografirati.

- Jedna zaista važna priča. Jedinstven si! - poručio je Kutlić dok je pozirao s Ramazzottijem, a u ruci je držao njegov album Una storia importante.

Njegovi pratitelji i kolege ubrzo su ga obasuli komentarima podrške: 'Kada snovi postanu stvarnost', 'Super, Marko, da si bio na koncertu svog omiljenog pjevača', 'Baš sam se nadala da ćete se naći skupa na koncertu' i 'Budi uvijek tako nasmijan'.

Ramazzotti je u Zagrebu nastupio u sklopu svoje svjetske turneje 'Una storia importante', čiji naziv nije slučajan. Turneja govori o njegovoj dubokoj vezi s publikom, autentičnom i trajnom odnosu koji nadilazi vrijeme, granice i generacije. Podijeljena je u četiri etape koje obuhvaćaju Italiju, Europu, Sjevernu Ameriku i Kanadu te Latinsku Ameriku, a ujedno označava i njegov povratak na talijanske stadione.