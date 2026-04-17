Marko Kutlić pobjednik je 73. Zagrebačkog festivala

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 7 min
4
Zagreb: 73. Zagrebački festival | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kutlić je na ovogodišnjem festivala otpjevao pjesmu "Uzmi i drugi dio mene", autora Miroslava Rusa

Admiral

Marko Kutlić pobjednik je ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala, a predstavio se s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene", autora Miroslava Rusa.

"Hvala vam što ste dali priliku jednom uličnom pjevaču da zapjeva pred Zagrebom, ljudi evo me doma", rekao je pjevač nakon proglašenja pobjednika. 

95
Podsjetimo, Umjetnički odbor Zagrebačkog festivala, u sastavu Sandro Bastiančić, Lea Dekleva, Aleksandar Ljiljak, Tomo in der Mühlen i Ivan Popeskić, odabrao je 16 skladbi koje su izvedene u petak navečer na 73. izdanju festivala u Mozaik event centru.

Tako su nastupili:

Adastra – Neka (Jeronim Szabolcs Marić)
Colonia – Još malo (Boris Đurđević)
Đana Smajo – Ostavljam (Đana Smajo)
Erna feat. Marin Jurić-Čivro – Samo ovaj dan (Erna Imamović – Dinko Fazinić)
Filip Hozjak – U snu te volim (Miro Buljan – Sonja Buljan)
Fluentes – Bezuvjetno (Goran Bošković)
Goran Karan – Moje malo sve (Goran Karan)
Hari Rončević – Bajka za dvoje (Hari Rončević)
Ivana Kindl feat. Matija Dedić – Nestajemo (Silvio Pasarić)
Jelena Radan – Danas te volim (Anita Valo / Meri Jaman – Aljoša Šerić)
Kristijan Rahimovski – Putnik (Kristijan Rahimovski – Marko Lasić)
Marko Kutlić – Uzmi i drugi dio mene (Miroslav Rus)
Mateo Pilat – Taj (Ines Prajo – Arjana Kunštek)
Milošev feat. Lu Jakelić – Odluke (Matej Milošev)
Peconni – Cure samo žele zabavu (Petar Radić / Predrag Martinjak / Bojan Šalamon / Ivan Dražić – Petar Radić / Ivan Dražić)
TransAkustik – Nježna k’o svila (Igor Ivanović)

Skladatelj i tekstopisac, ali i svestrani novinar, urednik i voditelj Mario Mihaljević ovogodišnji je dobitnik priznanja za poseban doprinos Zagrebačkom festivalu.

Zagreb: 73. Zagrebački festival, nastupi | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mihaljević se tako pridružuje plejadi imena Gabi Novak, Alfija Kabilja, Ivice Krajača, Drage Diklića i Hrvoja Hegedušića koje su Zagrebački festival i Hrvatsko društvo skladatelja prepoznali kao izrazito važne umjetnike za povijest i pjesmaricu našeg najstarijeg festivala popularne glazbe. U svojoj polustoljetnoj karijeri na Zagrebačkom festivalu sudjelovao je ukupno 16 puta, od čega je dvaput i pobijedio kao koautor pjesama "Povedi me" Jasne Zlokić i "Zaboravi sve" Zlatka Pejakovića.

Zagrebački festival već više od sedamdeset godina zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i prateći suvremene glazbene tokove. I u 2026. godini program festivala donosi kombinaciju novih autorskih radova i nastupa poznatih izvođača, čime se nastavlja tradicija predstavljanja raznolikog i aktualnog glazbenog sadržaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

