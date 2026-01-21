Kutlić je prije dvije godine pjevao na talijanskim ulicama tražeći svoj put, koji ga je sada doveo na Doru. Kaže da mu je sirovost ulice bila ljekovita
IDE NA DORU PLUS+
Marko Kutlić za 24sata: Ulica je sirova, ljudi te osjete ili ne...
Čitanje članka: 4 min
Ulica je iskrena. Tamo nema filtera ni očekivanja - ili te ljudi osjete ili ne. Upravo mi je ta sirovost u tom trenutku bila ljekovita. Danas vjerujem da je cijela ta odluka bila svojevrsna Božja intervencija u mom životu. Sve se slagalo prirodno - put, odluka da sviram na ulici, život u starom kombiju koji je postao moja kuća na kotačima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku