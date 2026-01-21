Obavijesti

Show

Komentari 2
IDE NA DORU PLUS+

Marko Kutlić za 24sata: Ulica je sirova, ljudi te osjete ili ne...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 4 min
Marko Kutlić za 24sata: Ulica je sirova, ljudi te osjete ili ne...
Foto: PROMO

Kutlić je prije dvije godine pjevao na talijanskim ulicama tražeći svoj put, koji ga je sada doveo na Doru. Kaže da mu je sirovost ulice bila ljekovita

Admiral

Ulica je iskrena. Tamo nema filtera ni očekivanja - ili te ljudi osjete ili ne. Upravo mi je ta sirovost u tom trenutku bila ljekovita. Danas vjerujem da je cijela ta odluka bila svojevrsna Božja intervencija u mom životu. Sve se slagalo prirodno - put, odluka da sviram na ulici, život u starom kombiju koji je postao moja kuća na kotačima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama
OVAKO SE MIJENJALA

Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama

Donald Trump je prije godinu dana postao predsjednik SAD-a. Na inauguraciji je sa svojom suprugom Melanijom Trump zaplesao prvi ples, a onda su mu se pridružili i članovi njegove obitelji
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila
PUTOVANJE ŽIVOTA

FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je 'na kraj svijeta' ispunivši si tako jednu veliku životnu želju. Naime, Kolinda je stupila na tlo Antarktike, a sve je ponosno snimila i objavila na svom Instagram profilu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026