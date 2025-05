Marko spomenuo ekspertima zamjenu partnera: 'To je bilo više glupo nego hrabro...'

Pred kandidatima je bila četvrta ceremonija odluke. Silvija je komentirala kako su joj ceremonije u početku bile stresne, a sada su joj postale zabavne, a Manuel, kojem je ovo bila prva ceremonija, priznao je kako je trema prisutna.

Foto: RTL

- Iskreno, klinci su i nisu se uklopili s nama. Mi smo sad već puno duže u ovome, oni su uletili sad na pola i dosta su mlađi od nas -izravna je bila Kristina, a Doris je dodala: 'A i Ema se baš i ne zna ponašati'. Simon je savjetovao Manuela da popriča sa svojom suprugom zbog komentara koje je imala tijekom jučerašnje večere, pa je Manuel priznao: 'Volio bih da Ema direktno riješi svađu s onim s kim se posvađala'.

Parovi su se počeli okupljati na ceremoniji, a uskoro su im se pridružili i stručnjaci. Prvi par koji su pozvali pred sebe bili su Doris i Igor. Na pitanje stručnjaka koliko su zadovoljni odnosom oboje su se složili da bi rekli osam i oboje su napisali da ostaju u eksperimentu, kao i Silvija Hrvoje koji su drugi stigli pred stručnjake.

- Vjerujem u tu međusobnu atraktivnost, oni se definitivno sviđaju jedno drugome, ali i dalje vidim problem u stilu komunikacije. Silvija je i dalje u toj poziciji da podilazi Hrvoju i morat će na tome još poraditi - rekla je Iva Stasiow, Matej Sakoman dodao kako pokazuju najveći napredak, a Dean Pelić priznao: 'Ja znam da moji kolege misle da je to iskreno, ali ja ne dijelim to mišljenje stopostotno. Volio bih da je, ali ne vjerujem da je to baš onako kako se prikazuje na van'.

Foto: RTL

Jeannette i Simon došli su pred eksperte s poklonima, a Ivi Stasiow poklonili su bič, što je nasmijalo i stručnjake i kandidate.

- Oni su kao jedna enigma. Čini mi se kao da se igraju s nama i s cijelom situacijom, a s druge strane mi se čini kao da žele prikriti to sviđanje koje imaju jedno prema drugom - zaključila je Iva Stasiow.

Ema i Manuel također su se složili da ostaju, a komentirali su i situaciju u kojoj je Ema bila bezobrazna prema Silviji.

- Ipak sam ja trenutačno njen suprug, tako da se trudim maksimalno razumjeti ju. Kako god bilo, ja trebam biti na njenoj strani i probat ćemo to zajedno riješiti - rekao je Manuel, a Ema za svog supruga dodala: 'On je tako fin i pristojan. Lijepo se razgovaramo, ne koristi ružne riječi, ne dere se, tako da mi je drago da sam dobila baš njega'. Ipak, Manuel je priznao kako, iako je otvoren tome da se njihov odnos razvije, i dalje smatra Emu samo prijateljicom.

Foto: RTL

Kristina je zatim sama stigla pred stručnjake jer je Franjo još uvijek bio bolestan. Kristina je stručnjacima priznala kako smatra da bi s Franjom već ostvarila romantičan odnos da je on romantičniji i opušteniji te da smatra da je preotvorena i predirektna za njega: „Ja imam osjećaj da bi se on uplašio da ja krenem s takvom komunikacijom.“

- Mislim da Kristina nema više strpljenja za ovu situacija. Sad je pet do dvanaest ili čak već ona nulta mrtva točka s koje više nema povratka. Franjo nije pokazao inicijativu na vrijeme što je kod Kristine razvilo frustraciju i ona je njega počela tumačiti kao slabića - mudro je zaključila Stasiow, a Kristina dodala: 'U stvarnom životu ne bih toliko čekala, niti bi mu dala toliko prostora, ali tu smo sad u eksperimentu, ovo je život pred kamerama pa mu dajem prostora'. Franjo se uključio putem video veze kako bi, kao i Kristina, potvrdio da ostaje u showu.

Posljednji su pred stručnjake stigli Irma i Marko. Priznali su kako se nisu držali za ruke nakon što im je to Sakoman predložio pa je Marko rekao: 'Ja držim za ruku djevojku s kojom imam emotivnu vezu. Ne mogu sad s bilo kime šetati držeći se za ruke'.

- Mislim da nam je sad svima jasno da Marko i ja nismo kompatibilni - kratko je zaključila Irma, a s tim se složio i Sakoman koji je rekao: 'Ne vidim više nikakvu budućnost toj vezi pošto on nju jednostavno ne želi. Ona je to na sve načine pokušala i naišla je na blokadu, na zid i tu nema pomaka'.

Foto: RTL

Irma nije znala koju odluku donijeti, ali je ipak glasala da bi ostala u eksperimentu jer je smatrala da u njoj još postoji nada za taj odnos. Marko je napisao da odlazi.

- Ja ne vidim nadu za vaš odnos u budućnosti i smatram da imate je još tjedan dana da se kao frendovi rastavite i podružite ili možda stvarno postoji onaj faktor koji se u današnje doba zove - čudo - zaključio je Sakoman, a Kristina komentirala: 'Mislim da je ova priča u romantičnom smislu za njih davno završila, oni su totalno dva različita svemira, to nema veze jedno s drugim'.

Marko je zatim spomenuo kako je razmišljao o tome da bi se on i Irma možda mogli zamijeniti za partnere što je spomenuo i Irmi.

- Nije da nije opcija, ali to ostavljamo na vama - rekao mu je Dean Pelić i dodao: 'Marko je ostao dosta nedorečen, zanima me gdje će to odvesti i ta me situacija zanima'.

Marko je nakon ceremonije ostao frustriran jer je smatrao da Irma i dalje ne shvaća situaciju, a zatim je posjetio Kristinu i priznao kako smatra da bi se Irma i on trebali zamijeniti s njom i Franjom.

Foto: RTL

- Ona je meni super žena, odlučna, super izgleda i tako dalje - rekao je Marko, a Kristina je ovom idejom bila šokirana.

- Ideja je jako glupa i ne volim biti upletena u ovakve stvari - rekla je Marku i dodala: 'Ja sam Kristina Santini i ja razmišljam svojom glavom i o sebi, to što njih dvoje u svojim glavama vrte, to mene zaboli dupe. Kako da se izrazim, a da ne budem nepristojna, jesam li ja nečija marioneta ili što', frustrirano je komentirala i nazvala svog supruga koji je rekao kako svoje mišljenje o situaciji ne želi izražavati telefonski.

- Stvarno mi je žao što se Frano razbolio i što se trenutačno sve ovo dešava kad on nije tu - rekao je Marko, a Kristina mu ljutito odgovorila: 'Ja sam direktna osoba. Ako mi imaš nešto za reći, kažeš meni, a ne drugima prije nego meni. Nije mi sve ovo fer prema Frani', rekla je i na kraju dodala: 'Počašćena, hvala, ne bih'.

- Mislim da je ovo što sam napravio više bilo glupo i amaterski nego što je bilo hrabro - zaključio je Marko na kraju.