Marko, što je s glavom? Nešto na fotki nije proporcionalno...

Marko Grubnić obožava Instagram. I filtere za Instagram. I photoshop. A kad to troje uspije spojiti u jednu fotografiju, onda je zaista najsretniji na svijetu. Njegova posljednja objava dolazi iz spavaće sobe.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201815 / ]

Marko je pozirao samo u gaćicama i pohvalio se isklesanim torzom, ali glava, koliko mi možemo primjetiti, nije baš proporcionalna s tijelom.

Foto: Instagram

Marko je i dalje u Milanu s majkom, barem tako tvrdi na Instagramu, pa je vrlo lako moguće da je baš nju zamolio da ga uslika u izazvnoj pozi. Možda je od nje i tražio savjet koje donje rublje da odjene.

- Ljudi ne kuže da se ja NIKADA ne slikam mobitelima, već isključivo profi aparatima, zatim sliku nabrijavam u profi filterima, jer volim i želim da mi profil izgleda kao slikovnica. To je moj stil, možda pretjeram, ali kako Karleuša kaže ‘ja volim, volim da preteram… Ne zameri…’. Ja čak obradim i mlijeko koje držim u ruci, jer tako želim i to je moje pravo, mrzim prosječno, obično i no filter - rekao je jednom prilikom Mačak.

Ako ste rođeni u jednom od ova tri horoskopska znaka, na kraju godine čeka vas prekrasno i sretno razdoblje!